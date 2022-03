Ufficiale, il Barcellona chiama Josè Mourinho. Fissata la data per il ritorno del tecnico della Roma al Camp Nou, scopri tutti i dettagli.

La Roma di Josè Mourinho è uscita trionfante dal derby contro la Lazio. Il 3-0 perentorio con cui i giallorossi hanno liquidato i biancocelesti ha riacceso entusiasmo e speranze in vista della volata finale della stagione. Mentre il campionato si ferma per la sosta Nazionali c’è un nuovo aggiornamento estivo direttamente da Barcellona.

Un derby che difficilmente i tifosi potranno scordare. La Roma si è imposta per tre a reti a zero contro la Lazio, biancocelesti letteralmente annichiliti dalla truppa di Josè Mourinho. Probabilmente la migliore prestazione vista all’Olimpico dall’arrivo dello Special One in poi, con Tammy Abraham ancora una volta autentico mattatore della gara. Il giorno dopo in casa Roma si arricchisce di un prestigioso invito recapitato al tecnico lusitano. Il Barcellona lo invita al Camp Nou in vista della prossima estate, ecco quanto rivelato in esclusiva dalla Spagna. Anche la squadra catalana è reduce da una sfida trionfante, ieri sera il Real Madrid è stato schiantato con un sonoro 4-0 a domicilio.

Roma, il Barcellona chiama Mourinho: fissata la data

Roma e Barcellona sugli scudi nelle sfide di ieri, e dalla Spagna giunge una rivelazione in vista dell’estate. Secondo quanto raccontato in esclusiva dal sito Sport.es i giallorossi sono stati scelti come avversari dei catalani nel trofeo Gamper. Una sfida dal sapore particolare per Josè Mourinho, legato a doppio filo alla panchina Blaugrana. Proprio in Catalogna il portoghese iniziò la sua scintillante carriera in panchina, prima come vice allenatore di Bobby Robson, poi di Luis Van Gaal. Anni di successi ma i tifosi del Barcellona hanno un ricordo di Mourinho più focalizzato come avversario che come ex vice allenatore, il passato al Real Madrid non è mai andato giù ai sostenitori blaugrana. Sempre secondo quanto riportato dal sito iberico è stata scelta anche la data della sfida, che oscilla tra il 6 o il 7 agosto. Un impegno probante per i giallorossi, a ridosso della prima giornata di Serie A della stagione 2022/23.