Calciomercato Roma, il Milan ha chiesto Zaniolo e ha reagito così

Calciomercato Roma, non si arrestano le voci relative al forte interesse di plurimi club del nostro campionato per Nicolò Zaniolo.

Il 22 non sta vivendo in queste settimane un momento felicissimo. Dopo essere uscito tra i fischi in occasione della sfida con il Vitesse, l’ex Inter non è stato utilizzato da Mourinho nel Derby. A ciò si aggiunga la notizia emersa in queste ore relativa alla decisione di Mancini poco prima dell’inizio di una gara che rischia di essere determinante tanto quanto quell’Italia-Svezia di cinque anni fa.

Al di là del recente periodo, va sottolineato come Nic sia passato in pochi mesi dall’essere uno dei giocatori più attesi nella Capitale ad autentica e problematica questione. Senza voler alzare polveroni inutili o parlare di “caso Zaniolo”, ci limitiamo a sottolineare come il classe ’99 abbia fin qui fatto molto meno bene di quanto ci si aspettasse, distinguendosi solo in alcune partite come trascinatore e uomo in più di una squadra che si credeva potesse beneficiare molto di più del suo rientro.

Calciomercato Roma, la risposta di Pinto alla richiesta del Milan per Zaniolo

Ciononostante, l’interesse nei suoi confronti non è mai scemato. Al netto del doppio infortunio al ginocchio e dalla parentesi non felicissima ricominciata lo scorso settembre, Zaniolo continua ad essere uno dei profili più ambiti della nostra Serie A, sul quale non piche speranze sono riposte anche ai fini di un ricambio generazionale con la quale la Nazionale Italiana dovrà sicuramente fare i conti nei prossimi anni.

In questi giorni, e come accade ormai da tempo, sono arrivate importanti informazioni relative al forte interesse della Juventus, che ha in lui individuato il giusto rincalzo per garantirsi un profilo più eclettico e atipico rispetto a quel Paulo Dybala prossimo a vivere questi ultimi due mesi da separato in casa.

La Vecchia Signora non è però l’unica ad essere sulle sue tracce. Come già emerso più volte, lo stesso Milan è interessato a quel talento forgiato e plasmato proprio sull’altra sponda meneghina. Nelle scorse settimane i Diavoli avrebbero chiesto delle informazioni alla dirigenza giallorossa. Quest’ultima, secondo Pianeta Milan, avrebbe però sparato alto, chiedendo circa 45 milioni di euro. Una cifra che a Milano non sono disposti a spendere, almeno per ora.