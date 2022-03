Roma, i tifosi tra i migliori in Serie A per numeri e incassi

I sostenitori della Roma sono tra i migliori della Serie A per i biglietti venduti. Anche le entrate sono tra le più alte in Italia

Non c’era alcun dubbio, ma è bene sottolinearlo ancora: i tifosi della Roma sono da record. I sostenitori giallorossi, infatti, sono tra i migliori in Serie A e si è visto soprattutto nella gara contro la Lazio. La coreografia della Curva Sud che ha colorato lo stadio Olimpico di giallo e di rosso è stata una delle più belle di tutta la stagione. L’atmosfera, poi, è degna delle piazze più calde in Europa. Il calore, la spinta e soprattutto i cori che si alzano dai seggiolini blu della Curva sono sicuramente un fattore in più per Abraham e compagni

Che piova e tiri vento, che ci sia il sole o nuvoloso, i tifosi della Roma sono sempre pronti a sostenere la squadra. Anche e soprattutto se le cose non vanno come sperato. Incitare quei colori nei momenti più difficili è diventato un vero e proprio vanto che contraddistingue i tifosi giallorossi dagli altri. La voglia di sostenere la squadra ostinatamente non è una qualità che molti hanno. A Roma, invece, c’è e si sente. Con le immagini della Curva nella mente, e con i numeri alla mano, non può che risuonare nella mente la frase di Agostino Di Bartolomei:

“Esistono i tifosi di calcio e poi i tifosi della Roma“.

Roma, la spinta dei tifosi è incredibile: secondi in Serie A e incassi da record

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i numeri registrati dai tifosi della Roma sono i migliori della Serie A. Alle sue spalle c’è l’Inter, ma con una partita in casa da recuperare. Anche gli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti è da record. Sono 13 i milioni fatturati grazie ai tifosi che quest’anno hanno dato una grande spinta ai giallorossi. Solo in Serie A sono stati registrati in assoluto 605.812 tifosi, i nerazzurri, invece, sono a quota 577.643. La voglia di essere vicino alla squadra si vede anche dal numero di biglietti venduti per Roma-Bogo/Glimt. Per la gara di Conference League è stata superata la quota di 43.000 biglietti, mentre per la gara con la Salernitana del 10 aprile si è a 40.000.