Calciomercato Roma, Mourinho accontentato: ha già firmato

Calciomercato Roma, Mourinho è stato accontentato. Ha firmato in queste ore, la ricostruzione.

Sono giorni calcisticamente molto difficili per la nostra Nazionale, a causa di una debacle calcistica causata dall’inatteso e beffardo scacco contro la Macedonia del Nord lo scorso giovedì che, nel mondo capitolino, non ha comunque lenito quel grande entusiasmo nato domenica 20 marzo grazie all’imposizione per 3 a 0 contro la Lazio.

Certo, il tifo per la squadra di club e quella nazionale va sempre scisso ed è innegabile che la stracittadina abbia portato entusiasmo e serenità ad una piazza che fino al novantesimo di Roma-Vitesse credeva di essere prossima al vivere uno dei punti più bassi della stagione. Succede poi, però, che Tammy Abraham decide di pareggiarla in extremis, per poi, in una sorta di gioco delle anti-simmetrie, segnare dopo meno di un minuto dal fischio di inizio della sfida contro Sarri.

In attesa del rientro dei vari giocatori impegnati con le rispettive federazioni, intanto, lo Special One pensa già alle contromisure da adottare nelle prossime settimane, quando i giallorossi saranno attesi da una massiccia serie di impegni di importanza tutt’altro che trascurabile. Da questi passerà buona parte della sorte giallorossa e, dunque, dei bilanci del primo anno mourinhiano.

Indipendentemente da quello che sarà l’omega di questo percorso, nella Capitale sono attese massicce novità, sia in entrata che in uscita. Tiago Pinto è da tempo consapevole della necessità di dover limare uno scacchiere che ha fin qui presentato sia defezioni che importantissimi margini di miglioramento.

Le zone da plasmare sono tante e l’obiettivo è anche quello di garantire maggiore profondità ad una rosa della quale il mister, soprattutto fino allo scorso dicembre, ha sovente accusato la mancanza di sostituti all’altezza. Questo a partire dall’estremità difensiva dove, scongiuri a parte, Pinto è stato bravo a garantire alla squadra finalmente un elemento affidabile e sicuro.

Calciomercato Roma, Svilar ha firmato un quinquennale: le ultime dal Belgio

Alle spalle di Rui Patricio, però, non c’è una vera e propria alternativa al suo livello, come palesato dal fatto che il portoghese non abbia mai saltato un minuto in stagione fin qui, fatta eccezione per una gara di Conference. Ciò giustifica, dunque, l’attenzione con la quale il club ha cercato un’alternativa da consegnare a José la prossima estate, così da garantire al numero uno un valido alter-ego anche in ottica futura.

La scelta è da tempo caduta su Mile Svilar, portiere del Benfica che andrà in scadenza contrattuale il prossimo giugno. Come già raccontatovi in passato, il suo ingaggio è cosa fatta e le notizie giunte dal Belgio hanno confermato quanto già dettovi in esclusiva poco più di una settimana fa. Stando a quanto si legge sul portale Walfoot.be, Svilar ha da poco firmato un contratto che lo legherà ai giallorossi per il prossimo lustro. Chiaro l’intento di plasmarlo sotto l’egida del su citato Rui, per poi, come ci si augura, prenderne l’eredità in un futuro non lontanissimo.