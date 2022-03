Calciomercato Roma, la smentita è ufficiale | “Non ho mai detto questo”

Calciomercato Roma, la smentita è ufficiale e arriva direttamente dal calciatore che spazza via le voci di un addio a fine stagione

La smentita è ufficiale e arriva direttamente dal giocatore tramite il proprio profilo Instagram. Niente di vero, insomma, rispetto alle parole che erano circolate ieri. Shomurodov, l’attaccante uzbeko che la Roma ha preso dal Genoa, non ha mai detto di voler andare via se continuerà a non giocare.

“Ciao a tutti. Ho letto che in base alla traduzione di una mia intervista avrei fatto capire di essere pronto ad andare via se non dovessi giocare. Non ho mai dichiarato questo. Sono felice di far parte della Roma e voglia solo lavorare ogni giorno meglio per aiutare i miei compagni e il mister”. Questo il messaggio dell’attaccante, che alla fine piazza anche due cuori giallorossi a completare l’opera.

Calciomercato Roma, la smentita di Shomu

Sicuramente il centravanti si aspettava di giocare di più e su questo ci possono essere davvero poche discussioni. Ma da qui a un addio ce ne passa e allora la traduzione circolata nella giornata di ieri non era corretta. Shomurodov vuole rimanere alla Roma per cercare di conquistarsi un posto con il lavoro e il sacrificio. E c’è da dire anche che sotto questo aspetto, nonostante il poco minutaggio, Shomu non ha mani dato nessun problema e si è sempre comportato da professionista serio.

Adesso starà ovviamente alla società prendere una decisione sul futuro e capire se ci sono i margini di un possibile addio alla fine della stagione. La cosa certa è che l’uzbeko a questo punto vorrebbe rimanere a Trigoria. Ma da qui ad essere certi di una permanenza comunque ce ne passa.