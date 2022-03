Calciomercato Roma, Pinto chiude il secondo colpo e fissa la data

Il general manager della Roma è pronto a incontrare l’entourage del giocatore e portare nella Capitale il secondo acquisto del calciomercato

Sull’agenda di Tiago Pinto c’è la data per l’incontro. Il general manager dell’area sportiva della Roma è pronto a incontrare gli agenti del prossimo acquisto del calciomercato estivo. Il gm portoghese sta studiando l’offerta per regalare a Mourinho uno dei primi talenti per la sua rosa. Lo Special One ha da tempo chiesto a Pinto di migliorare la squadra, soprattutto alcuni reparti considerati rinforzabili. Questi mesi, infatti, sono serviti al tecnico per valutare i giocatori a disposizione e individuare le lacune presenti nella rosa.

Sicuramente, uno dei problemi che più preoccupa José è l’assenza di un regista in grado di gestire il gioco in mezzo al campo. Già dalla finestra invernale di calciomercato, l’allenatore della Roma ha chiesto a Pinto di portare a Trigoria qualcuno che sapesse dettare i ritmi. Dalle trattative è arrivato Sergio Oliveira, che ha sicuramente dato più qualità e sicurezza al centrocampo giallorosso, ma che di ruolo non fa il regista. Lo stesso Mourinho ha sottolineato la questione, dimostrando con la fiducia data in campo di aver apprezzato le abilità dell’ex Porto. Nel mentre, Pinto cambia i piani proprio per rinforzare il centrocampo con l’acquisto di un obiettivo di mercato bloccato dal direttore tecnico.

Calciomercato Roma, Oliveira vicino al riscatto: fissata la data con l’entourage

Quando è stato chiamato in causa da Mourinho, Sergio Oliveira ha sempre risposto presente andando a segno anche in partite importanti come quella di andata contro il Vitesse. Le sue qualità hanno convinto lo Special One a cui l’idea di riscattare il ventinovenne piace parecchio. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, infatti, la Roma è pronta a riscattare il centrocampista del Porto che ha una clausola di 13 milioni di euro. Tiago Pinto ha pronta anche un’offerta di contratto fino al 2025 per il giocatore. Per discutere della trattativa è previsto un incontro tra la Roma e l’entourage di Oliveira nei primi giorni di aprile.