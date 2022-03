Calciomercato Roma, l’annuncio che cambia gli equilibri in vista di giugno. Si tenta di scongiurare l’addio, proposto il rinnovo di contratto.

Riflettori accesi sulla prossima sessione di calciomercato. I campionati europei sono fermi per l’ultima sosta nazionali della stagione, tempo di guardare alle prossime trattative anche in casa Roma. L’annuncio che arriva dall’Inghilterra ridisegna un nuovo scenario in vista della sessione estiva, ecco la mossa per scongiurare l’addio.

Il calcio europeo si è fermato per l’ultima sosta nazionali della stagione. Sosta che ha riservato una delusione immane per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini, sfumato il Mondiale in Qatar per mano della modesta Macedonia del Nord. Ben altro clima si respira in casa Roma, la vittoria schiacciante nel derby ha risollevato entusiasmo in vista dello sprint finale. Pausa nazionali utile a ricaricare le pile di chi è rimasto a Trigoria ma anche occasione per Tiago Pinto e Mourinho di anticipare le mosse in vista della prossima sessione di calciomercato. In tal senso l’annuncio che arriva dall’Inghilterra ridisegna un nuovo equilibrio in vista della finestra estiva di trattative. Si accendono ancora una volta i riflettori in Premier League, con i giallorossi che hanno una sorta di corsia preferenziale nelle scelte di mercato.

Calciomercato Roma, cessione bloccata e rinnovo in vista

Dall’approdo di Josè Mourinho in avanti le scelte di mercato di Tiago Pinto hanno avuto un punto fermo, l’asse con la Premier League è sempre stato caldissimo. Non a caso dal campionato inglese sono arrivati due giocatori imprescindibili per la Roma di Mourinho. Parliamo del numero 9, Tammy Abraham, assoluto protagonista in maglia giallorossa. Anche l’estremo difensore è stato pescato dalla Premier, il portoghese Rui Patricio prelevato dal Wolverhampton. Fari puntati proprio sull’ex club del portiere giallorosso, c’è un nuovo scenario in casa Wolves che vede la Roma spettatrice interessata. Secondo quanto raccolto dal sito 90min.com direttore tecnico del Wolverhampton, Scott Sellars, vuole ad ogni costo evitare la cessione di Ruben Neves, proponendogli un rinnovo contrattuale. Duttile centrocampista portoghese che sta attirando su di se le attenzioni di tanti top club di Premier, compreso l’Arsenal. Il club londinese avrebbe individuato nel mediano il sostituto perfetto per Granit Xhaka, oggetto dei desideri di Mourinho fin dallo scorso anno. Se Neves dovesse accettare il rinnovo, la sua cessione sarebbe decisamente blindata.