Calciomercato, Giuffredi rivela: “Farò di tutto per portarlo a Roma”

Calciomercato Roma, l’annuncio in diretta non è passato inosservato. Queste le parole dell’agente alla CMIT TV.

Vi abbiamo da poco riportato le parole rilasciate da Mario Giuffredi a Calciomercato.it relative alla situazione di Jordan Veretout e che hanno fatto chiarezza su quella che è l’attuale situazione del centrocampista francese. Come emerso dalle prestazioni degli ultimi mesi e dalle statistiche del suo rendimento, l’ex Fiorentina è ormai un elemento ben lungi da quel giocatore dinamico e trascinatore ammirato a Firenze e anche nei primi due anni giallorossi.

Del suo futuro si è sovente parlato in questi mesi e, come detto, la questione è stata affrontata dal su nominato agente che ha anche affermato di non curarne più gli interessi. La disamina ha però interessato anche i rapporti lavorativi nati con la Roma, da lui encomiata per modus operandi e per la correttezza deontologica palesata da Pinto durante i colloqui avviati per provare a trovare un punto di incontro per il 17 giallorosso.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Giuffredi: “Vogliono un mio giocatore”

Archiviata la parentesi Veretout, Giuffredi ha chiosato l’intervista con un commento legato ad un giocatore della sua scuderia sottolineando la sua forte volontà di favorirne, al fronte dei giusti presupposti, il trasferimento nella Capitale. Inizialmente si pensava che il riferimento potesse essere a Fabiano Parisi, difensore dell’Empoli. Dalla risposta è però emerso altro.

“La Roma vuole fare una squadra fortissima e presumo vogliano fare cambiamenti visto che le prestazioni di alcuni centrocampisti sono tutt’altro che eccellenti. Sono convinto che alla Roma piaccia un mio giocatore. Se sarà di loro gradimento e ci sarà un principio di trattativa, farò di tutto per portarlo alla Roma perché è una piazza affascinante e mi piace molto il modus operandi di questa società. Un nostro giocatore è di loro interesse ma ti dico che non hai indovinato (non è Parisi ndr) vi lascio col dubbio”.