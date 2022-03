Calciomercato Roma, nuovo retroscena sul mancato rinnovo di Jordan Veretout. Tutte le tappe che hanno portato al probabile addio a giugno.

Fari accesi sul calciomercato estivo in casa Roma, mentre la stagione si appresta ad entrare nella parte finale. Giornate di pausa Nazionali nel campionato italiano, sosta utile a tratteggiare le future mosse di mercato. Si attende una nuova rivoluzione nella squadra allenata da Josè Mourinho, anche quest’estate porte girevoli a Trigoria tra nuovi innesti e addii a sorpresa.

Da punto fermo ad addio sempre più probabile. La strana parabola discendente di Jordan Veretout si arricchisce di un nuovo retroscena sul mancato rinnovo contrattuale. Il francese era partito alla grande quest’anno nella sua terza stagione alla Roma, l’approdo di Josè Mourinho sembrava averlo galvanizzato al top, ed i numeri non mentono. Primissima parte di stagione scintillante per l’ex Fiorentina, capace di raccogliere quattro reti nelle prime sei presenze di campionato. Inizio letale, seguito da una lenta ed inesorabile discesa per il centrocampista. Il numero 17 giallorosso ha sfornato prestazioni sempre più insufficienti, fino a perdere i galloni della titolarità.

Calciomercato Roma, mancato rinnovo e addio inevitabile

La gara d’andata contro la Juventus rappresenta una sorta di sliding door della stagione per Veretout. Il centrocampista francese sbagliò il calcio di rigore che permise ai bianconeri di conquistare i tre punti, da lì in avanti le prestazioni non hanno quasi mai raggiunto la soglia della sufficienza. Da intoccabile a primo indiziato tra i partenti, anche i discorsi legati al suo rinnovo contrattuale si sono arenati all’improvviso. Periodo negativo che si riflette anche nelle scelte del commissario tencico della Francia, Didier Deschamps. L’ex calciatore della Juventus non lo ha convocato nelle ultime uscite della nazionale transalpina, mentre lo stesso calciatore è finito nella bufera insieme alla moglie per via del mancato rispetto del protocollo covid. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.it resta solo da capire quale strada sceglierà nel suo futuro, il divorzio tra Vereotut e la Roma sembra sempre più ad un passo.