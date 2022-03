Calciomercato, la Roma sta vincendo un altro derby con la Lazio

Tra gli obiettivi di calciomercato della Roma spunta anche un nome che potrebbe finire al centro di un derby infuocato.

La Roma, in attesa del rientro di tutti i Nazionali impegnati in questi giorni, continua a lavorare a Trigoria per preparare la prossima sfida di Serie A. Alla ripresa, infatti, il Campionato metterà i giallorossi di fronte alla Sampdoria di Marco Giampaolo. Una sfida alla quale José Mourinho vuole arrivare con la giusta carica e concentrazione per confermare quanto di buono fatto dalla squadra nelle ultime settimane.

La crescita nelle prestazioni e nei risultati messa in mostra dalla Roma è infatti evidente. E ora che la stagione entra nel vivo, con un mese e mezzo di appuntamenti cruciali, è indispensabile continuare sulla strada tracciata. Il tocco di José Mourinho si vede: i giallorossi sono compatti, lavorano duro per ottenere il risultato e, come dimostrano i tanti gol segnati nei minuti finali, sono sempre pronti a lottare fino all’ultimo.

Calciomercato Roma, derby in vista | Obiettivo in difesa

Caratteristiche che rispecchiano pienamente la personalità e l’idea di calcio di Mourinho. Che dopo un avvio a tratti troppo altalenante sembra aver definitivamente preso in mano la squadra. Accanto al lavoro di campo svolto dallo Special One prosegue intanto quello legato alle strategie di calciomercato. Da questo punto di vista un possibile indizio arriva dalle parole rilasciate ieri a CMIT TV dall’agente Mario Giuffredi che, smentendo le voci circa l’interesse della Roma per Fabiano Parisi dell’Empoli, ha lasciato intendere che possa esserci da parte dei giallorossi interesse per un altro suo assistito.

Il nome in questione potrebbe essere quello di Nicolò Casale, del Verona, per il quale potrebbe accendersi un derby di mercato con la Lazio. Lo riporta oggi Il Corriere dello Sport, che ricorda anche come i ricordi tra la Roma e l’Hellas siano eccellenti dai tempi dell’operazione che portò Kumbulla nella Capitale. E visto che uno tra l’albanese ed Ibanez potrebbe salutare Trigoria, il nome di Casale è uno di quelli che attirano di più l’attenzione della dirigenza. Bravo nell’impostazione e capace di agire anche da terzino, il suo nome entra a pieno titolo nella lista dei possibili obiettivi di Pinto. Ieri Giuffredi si è sbilanciato: “Se sarà di loro gradimento e ci sarà un principio di trattativa, farò di tutto per portarlo alla Roma“. Parole che fanno ben sperare in vista di un altro derby, questa volta di mercato, da vincere.