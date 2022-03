Recupero ufficiale prima di Sampdoria-Roma. Il calciatore dopo un lungo stop si è allenato in gruppo, smaltito l’infortunio a pochi giorni dalla sfida.

La Roma tornerà in campo domenica allo stadio Marassi di Genova. Ad attendere la squadra di Josè Mourinho ci sarà la Sampdoria di Giampaolo, blucerchiati quindicesimi in classifica in Serie A. A pochi giorni dalla sfida del Marassi giunge un importante recupero ufficiale, il calciatore è tornato ad allenarsi in gruppo dopo tanto tempo.

La Roma è a caccia di continuità in vista del finale di stagione. Giallorossi apparsi famelici nell’ultima uscita in campionato, impossibile dimenticare il successo con cui la banda di Josè Mourinho si è imposta sulla Lazio. I tre gol rifilati alla squadra di Maurizio Sarri, con annesso sorpasso in classifica, hanno rilanciato le ambizioni giallorosse in vista del rush finale della stagione. Roma in corsa per il piazzamento europeo in Serie A e con un quarto di finale di Conference League da vivere contro il Bodo-Glimt. L’augurio dei tifosi è che l’entusiasmo, schizzato alle stelle dopo il derby, faccia da volano per lo sprint finale, giallorossi che non possono permettersi di sbagliare nessuna gara. Il primo appuntamento sarà proprio al Marassi ed arriva una buona notizia per i ragazzi di Marco Giampaolo.

Sampdoria-Roma, recupero ufficiale: si è allenato in gruppo

Mentre la Roma fa i conti con una doppia positività al Covid, la più recente comunicata pochi minuti fa, i blucerchiati possono sorridere per un recupero importante. A Bogliasco si è rivisto Mikkel Damsgaard, ala danese da tanto tempo fermo ai box. L’esterno offensivo non figura tra i disponibili addirittura dalla settima giornata di Serie A. L’infortunio ora è ufficialmente alle spalle, come certificato dai canali della società ligure. Quest’oggi Mikkel Damsgaard ha ritrovato l’abbraccio dei propri compagni e svolto la sessione d’allenamento in gruppo. Ovvio che la sua condizione resterà da monitorare dopo uno stop così lungo, ma potrebbe tornare tra i convocati a disposizione di Marco Giampaolo già a partire dal match di domenica. Gara importantissima anche per i blucerchiati, che veleggiano al quindicesimo posto in Serie A e sono ansiosi di allontanarsi il prima possibile dalla zona retrocessione, ora distante sette punti.