Calciomercato Roma, vuole la Serie A | Pinto prepara l’affondo

Calciomercato Roma, rimane forte la candidatura di un pallino del club giallorosso. Il giocatore sarebbe felice di un trasferimento in Serie A.

Ancora pochi giorni, poi la Roma tornerà finalmente in campo. La sosta per i play-off delle Nazionali, che ha prolungato la gioia del derby dominato, va in archivio e l’attenzione della squadra giallorossa è già puntata sul prossimo appuntamento di Serie A. Domenica pomeriggio, con calcio d’inizio alle 18, Mourinho e i suoi saranno in campo a Marassi, per sfidare la Sampdoria. Un match che vale 3 punti da conquistare ad ogni costo.

Riprendere il cammino con un successo sarebbe infatti il modo migliore per confermare le indicazioni positive fornite nell’ultimo periodo dalla Roma. Una crescita importante che ha consentito ai giallorossi di presentarsi all’inizio di questo rush finale con importanti ambizioni, sia in Serie A che in Conference League. Di fronte una squadra che dal ritorno in panchina di Marco Giampaolo ha dato segnali di ripresa e che cercherà certamente di fare la sua partita.

Calciomercato Roma, pallino in Bundesliga | Vuole la Serie A

Intanto le valutazioni in vista della prossima sessione di calciomercato sono già in corso. La stagione ha ancora molto da dire ma pianificare al meglio le mosse per la finestra trasferimenti è il modo migliore per accontentare José Mourinho, che dalla società attende un segnale forte per alzare l’asticella delle ambizioni e proseguire il percorso di crescita concordato. Tutto lascia immaginare che lo Special One, il prossimo anno, voglia tentare di riproporre quel 4-2-3-1 che è il suo marchio di fabbrica e che quest’anno, per ragioni legate alle caratteristiche della rosa, si è trovato costretto ad accantonare.

E’ in quest’ottica che vanno letti gli interessamenti, confermati oggi da Il Corriere dello Sport, per alcuni importanti esterni offensivi. E se dalla Spagna continuano ad inseguirsi voci interessanti sul futuro di Goncalo Guedes, resta forte l’attenzione anche su un altro pallino di Mou: Filip Kostic. La Roma puntava ad acquistare l’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte già lo scorso anno. Ora le condizioni potrebbero essere favorevoli. Kostic va in scadenza nel 2023 e ha recentemente scelto come nuovo agente Alessandro Lucci. Una circostanza che conferma come per il giocatore la prospettiva di un trasferimento in Serie A sia assolutamente ben vista. Su di lui non c’è solo Pinto, ma la pista che porta a Kostic va monitorata con attenzione.