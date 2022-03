Calciomercato Roma, spunta l’operazione da 120 milioni per l’assalto assalto immediato a Tammy Abraham. Ecco quanto riportato in Inghilterra.

Tutti pazzi per Tammy Abraham, dall’Inghilterra continuano a filtrare voci che vorrebbero un top club sul numero 9 della Roma. L’attaccante ex Chelsea si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa. L’exploit nel derby, stravinto grazie ad una sua doppietta, è solo l’ultimo capitolo di una crescita impressionante. Crescita che non passa in sordina in Premier, e l’effetto domino che si potrebbe scatenare ha del clamoroso, ecco quanto riportato dal Mirror.

L’impatto dell’attaccante inglese nella stracittadina è stato devastante. Due reti da bomber di razza, siglate in soli ventidue minuti, lo hanno iscritto definitivamente alla storia del derby tra Roma e Lazio. La sua doppietta è stata la più veloce di sempre, solo l’ ultimo paragrafo di una stagione vissuta da autentico protagonista. Il numero 9 della Roma ha prodotto finora numeri impressionanti quando sceso in campo, al momento si contano 23 centri stagionali su 40 presenze. Imprescindibile nello scacchiere tattico offensivo di Josè Mourinho, la sua crescita vertiginosa è uno dei risultati più clamorosi delle doti del tecnico portoghese. Il suo exploit, come era ovvio immaginarsi, non è passato inosservato in patria ed arrivano sirene di mercato sul suo profilo.

Calciomercato Roma, operazione da 120 milioni per l’assalto ad Abraham

A descrivere il tentato assalto a Tammy Abraham è stato il Mirror, ancora una volta gli occhi di Antonio Conte sembrano posarsi sul numero 9 della Roma. L’intreccio descritto dal portale inglese è da capogiro, con il Manchester United deciso a strappare Harry Kane al Tottenham. La quotazione di cui si parla fa stropicciare gli occhi, un totale di 100 sterline per il cartellino della punta degli Spurs. 120 milioni di euro con cui il tecnico italiano, ex Juve e Inter, tenterebbe l’assalto diretto proprio a Tammy Abraham. Scenario da capogiro ma la realtà dei fatti con cui dovrebbe scontrarsi Antonio Conte non sorride al tecnico pugliese. Come riportato dallo stesso Mirror la Roma non ha alcuna intenzione di privarsi della propria punta a giugno, scenario assolutamente da escludere e porta chiusa per il Tottenham.