Calciomercato Roma, via libera Mou: “Nessuna trattativa per il rinnovo”

Calciomercato Roma, le dichiarazioni del tecnico non lasciano spazio a dubbi. Ci sono tutti i presupposti per il via libera in vista della prossima estate.

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di José Mourinho che alla vigilia di Sampdoria-Roma ha analizzato tutta una serie di punti, relativi alla gara di domani e non solo. Dopo aver fatto chiarezza sulle condizioni di Spinazzola e sull’eventuale presenza di Nicolò Zaniolo, il mister ha sottolineato come bisognerà approcciare nel migliore dei modi alla gara di Marassi.

Dettosi consapevole di avere una squadra che produce molto ma che non sempre riesce a sfruttare la mole di gioco, lo Special One ha evidenziato come sia fondamentale l’avere una mentalità vincente per evitare passi falsi nelle prossime settimane, decisive per le sentenze definitive in Serie A e in Conference League.

La Roma attualmente oscilla in una posizione in classifica tra il quinto e l’ottavo posto, dalla quale dipenderanno molte questioni del prossimo futuro. In base agli esiti di questo campionato, infatti, Pinto maturerà consapevolezza circa le finanze garantitegli dai risultati sportivi, fondamentali per poter migliorare una rosa perfettibile in plurime regioni di campo.

Una delle domande finali dell’odierna conferenza, ha riguardato proprio la difesa a tre, da José presentata come il giusto grimaldello per avere equilibrio in questo campionato ma non necessariamente destinata ad essere soluzione definitiva. Indipendentemente da quelle che saranno le scelte future, l’attenzione dei giocatori e del tecnico deve essere sul “Qui e ora”, appunto fondamentali per le scelte finalizzate a migliorare la Roma che verrà.

Al di là degli schieramenti difensivi e delle future sortite, ciò che è certa, da un anno a questa parte, è l’esigenza di Mourinho di poter contare su un profilo in mediana che apporti qualità e caratteristiche di cui i giallorossi ancora non dispongono.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Gerrard che fa chiarezza sul futuro di Douglas Luiz

I nomi monitorati e accostati in quasi dodici mesi sono plurimi e, tra i vari, non è mai tramontato del tutto lo scenario Douglas Luiz. Il centrocampista dell’Aston Villa è un pilastro inamovibile per Steven Gerrard, nonostante la sua situazione contrattuale non sia delle più felici. Il contratto in scadenza fra un anno e le grandi prestazioni hanno catalizzato l’attenzione di numerosi club inglesi e non solo.

A tal proposito, si è così espresso lo storico numero 8 del Liverpool, come riportato da Birmingham Live. “Si tratta di un ottimo giocatore, come evidenziato dal fatto che abbia giocato quasi sempre. Abbiamo molta stima nei suoi confronti ma ognuno merita delle valutazioni singolari perché si trova in una situazione diversa rispetto agli altri. In questo momento la priorità è il bene dell’Aston Villa, affronteremo poi la situazione nel momento più adatto. Vogliamo migliorare e tenere i giocatori più forti ma la situazione di Douglas Luiz al momento è molto semplice. Ha il contratto in scadenza fra dodici mesi e al momento non abbiamo ancora analizzato singolarmente la questione”.