Sampdoria-Roma, ultim’ora ufficiale: nessun recupero tra i convocati. Ecco l’annuncio che scioglie i dubbi a poche ore dalla gara.

Giallorossi attesi dal rientro in campo dopo la sosta, questo pomeriggio alle ore 18. Allo stadio Marassi la Sampdoria di Marco Giampaolo attende la Roma reduce dalla strepitosa prova fornita nel derby. La squadra di Josè Mourinho è arrivata all’ultima pausa della stagione nel migliore dei modi, ora sarà fondamentale trovare continuità. A poche ore dal fischio d’inizio arriva l’annuncio ufficiale: nessun recupero tra gli infortunati.

Archiviata l’ultima sosta nazionali della stagione è tempo di tornare in campo in casa Roma. La squadra di Josè Mourinho è attesa dalla sfida in casa della Sampdoria, alle ore 18 il fischio d’inizio della gara. Sfida importante per entrambi gli schieramenti, con la Roma a caccia di continuità. Non mancano motivazioni da entrambi i lati, così come diversi problemi causa indisponibilità. In casa giallorossa spiccano le assenze di Zaniolo, Veretout e Darboe, oltre al lungodegente Spinazzola. Se non sorride il tecnico portoghese meglio non se la passa l’omologo blucerchiato, pioggia di assenze in casa Samp, ora c’è anche l’annuncio ufficiale.

Sampdoria-Roma, altre tre assenze ufficiali tra i convocati

Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati, altre tre assenze ufficiali nella squadra ligure. Non ce la fanno a recuperare per la sfida del Marassi Ekdal e Giovinco, oltre al terzino ex Milan Andrea Conti. Sommate all’indisponibilità di Daamsgard, fuori da inizio stagione ed appena rientrato in gruppo, e del lungodegente Manolo Gabbiadini sono cinque le assenze importanti per il tecnico blucerchiato. Mentre Mourinho potrebbe confermare l’undici titolare che si è imposto sulla Lazio, Marco Giampaolo vede le sue possibilità di scelta ridursi di molto. Di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati per la sfida, ecco quanto diramato dalla Sampdoria:

PORTIERI: Audero, Falcone, Ravaglia

DIFENSORI: Bereszynski, Augello, Murru, Ferrari, Colley, Yoshida, Magnani

CENTROCAMPISTI: Rincon, Askildsen, Candreva, Vieira, Thorsby, Sensi, Sabiri

ATTACCANTI:Supryaga, Quagliarella, Caputo, Di Stefano