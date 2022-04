Sampdoria-Roma, le probabili formazioni: Mourinho senza dubbi

Sampdoria-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Mourinho va all’assalto di Giampaolo senza dubbi

Non ci saranno Zaniolo e Veretout. E allora, gli unici ballottaggi che forse ci potevano essere, non ci saranno. La Roma scende in campo oggi contro la Sampdoria a Genova per tentare l’assalto al quinto posto. Lo Special One ieri ha messo in evidenza come questo sia l’obiettivo stagionale, e molto passa anche dalla gara contro la formazione allenata da Giampaolo.

Non ha dubbi di formazione Mou: in campo dal primo minuto scenderà la squadra che ha stravinto il derby contro la Lazio. E non poteva essere altrimenti vista la prestazione sfornata nella stracittadina dalla formazione giallorossa, che ha chiuso la sfida in 45′. Insomma, di dubbi nella testa dell’allenatore portoghese non ce ne sono minimamente. Avanti con gli stessi.

Sampdoria-Roma, le probabili formazioni

Sarà ancora difesa a tre quindi. Questa decisione dovuta soprattutto a dei problemi fisici che qualche giocatore ha accusato nel corso della stagione, ha portato delle certezze che in questo momento così delicato del campionato non possono essere scalfite. Davanti a Rui Patricio quini spazio a Mancini, Smalling e Ibanez. A destra ovviamente ci sarà Karsdorp, dall’altra lato altra occasione per Zalewski. Oliveira e Cristante invece comporranno la cerniera in mezzo al campo. Abraham sarà l’unico centravanti di ruolo, mentre alle sue spalle agiranno capitan Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Le stesse indicazioni del primo undici titolare le danno sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta.

Damsgaard e Gabbiadini invece sono gli indisponibili blucerchiati. Giampaolo non cambia sistema tattico e si sistemerà con il 4-3-1-2: Falcone in porta, Bereszynski, Ferrari, Yoshida e Murru dietro. Thorsby (che sarebbe nel mirino giallorosso per la prossima stagione), Rincon e Candreva giocheranno in mezzo al campo. Sabiri invece agirà alle spalle di Caputo e Quagliarella. Si parte alle 18. Partita in esclusiva su Dazn.