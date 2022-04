Voti Sampdoria-Roma, c’è un’insufficienza a sorpresa

A Marassi è andata in scena Sampdoria-Roma, valida per la trentunesima giornata di Serie A, con i giallorossi che hanno vinto 1-0

Si è da poco conclusa Sampdoria-Roma, con i giallorossi che hanno vinto 1-0 grazie a Mkhitaryan. Continua così la corsa al quarto posto che significa qualificazione in Champions League. Più passano le giornate, più il quarto posto sembra più lontano, ma nonostante questo i giallorossi continuano a sperare e lottare ad ogni giornata. Il ritorno in campo della Roma è stato positivo, dopo la pausa delle nazionali che ha visto l’Italia fuori dal Mondiale in Qatar.

“Dobbiamo puntare a fare più punti possibili“. Con queste parole Mourinho in conferenza stampa ha cercato di caricare i suoi ragazzi, alla vigilia della sfida con la Sampdoria. Per la gara è stato indisponibile Nicolò Zaniolo. Sempre nell’incontro con i giornalisti, lo Special One ha parlato della situazione del numero 22 che non è stato utilizzato a causa di un problema al flessore. Assente anche Veretout, che nei giorni scorsi è stato protagonista di alcune polemiche riguardanti il compleanno della moglie, che ha festeggiato nonostante fosse positiva al Covid. Problemi di assenze anche per Marco Giampaolo che ha rinunciato a ben cinque calciatori. Mentre con la nazionale svedese si è fermato Albin Ekdal, nei giorni scorsi hanno dato forfait anche Giovinco e Andrea Conti. Out anche i lunghi degenti Gabbiadini e Damsgaard, con quest’ultimo tornato da poco in gruppo.

Voti Sampdoria Roma,

Per la partita Mourinho ha deciso di non cambiare troppo la formazione, tenendo le soprese per gli incontri futuri. Lo stesso schieramento che ha giocato contro la Lazio è stata riproposta anche con i blucerchiati, difesa a tre, quindi per affondare gli uomini di Giampaolo. Oltre a Rui Patricio in porta, la difesa è stata composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Centrocampo a quattro formato da Karsdorp e Zalewski sulle fasce, con Oliveira e Cristante a completare il reparto. Infine, dietro ad Arbaham, unica punta, sono stati schierati Mkhitaryan e Pellegrini. Ecco i nostri voti per Sampdoria-Roma:

Roma (3-4-2-1): Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6.5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Oliveira 6 (46’st Kumbulla sv), Cristante 6.5, Zalewski 7 (36’st Vina sv); Pellegrini 6.5 (46’st Bove), Mkhitaryan 7; Abraham 5.5 (36’st Shomurodov sv). All. Mourinho