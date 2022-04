Calciomercato Roma, bomba Hazard dalla Spagna: “Ecco come può tornare da Mou”

Calciomercato Roma, anche i giallorossi figurano tra le pretendenti per il suo ingaggio. La ricostruzione.

In quel di Genova, la squadra di Mourinho ha dimostrato di aver saputo approcciare alla gara nel modo corretto, evitando passi falsi e deja-vu non poco frequenti quest’anno. Come ribadito dallo stesso Special One anche nella conferenza stampa alla vigilia, Pellegrini e colleghi sono spesso caduti nei momenti più importanti e durante i quali sembrava essere stata trovata una quadra.

La bravura dello scacchiere e le capacità, motivazionali oltre che tattiche, di José hanno permesso invece di catalizzare questo ravvicinatissimo quanto importante ciclo di impegni nel miglior modo possibile. Vincendo, cioè, in uno stadio definito dallo stesso mister ricco di passione e contro una squadra che l’ex Inter non aveva mai battuto in carriera, in terra ligure.

Fondamentale, ora, trovare continuità e determinazione, al fine di onorare nel migliore dei modi questi metri finali ma decisivi del primo iter mourinhiano all’ombra del Colosseo. Terminata la stagione, poi, spetterà a Pinto cercare di capire in che modo lavorare per accontentare gli aneliti principali del suo connazionale.

Le dichiarazioni post-partita hanno lasciato intendere come, al netto delle operazioni in entrata o uscita, servirà lavorare bene anche sul fronte rinnovi, cercando una soluzione che accontenti tutte le parti in causa e orientata al bene della Roma, che secondo Mou non può prescindere dall’eclettismo e dall’intelligenza tattica di profili quali Cristante o Mkhitaryan.

Calciomercato Roma, Hazard può tornare da Mou: le ultime dalla Spagna

Guardando agli eventuali rinforzi, i nomi fin qui emersi sono tanti. Plurimi dei profili accostati ai giallorossi militano tra difesa e centrocampo, tra i reparti apparsi fin qui come maggiormente necessitanti di migliorie e cambiamenti. Non si sottovaluti però l’attacco dove, in termini numerici, gli unici veri leader sembrano essere Abraham e Pellegrini.

Se da un lato resta aperta la pista Guedes, non si sottovaluti dall’altro quanto riportato in queste ore dal portale iberico Superdeporte.es. A detta di quest’ultimo, infatti, anche la Roma figura tra le interessate ad Eden Hazard. Il belga ha dimostrato in Premier, con continuità, di essere uno dei giocatori più forti al mondo nel suo ruolo, salvo poi smarrirsi pian piano al Real Madrid.

Ancelotti ha dimostrato chiaramente di non volerci puntare ulteriormente e da tempo la società delle Merengues è alla ricerca di una felice soluzione. Florentino Perez lo valuta circa 50 milioni e avrebbe provato, invano, a inserirlo in un discorso con il Borussia Dortmund per arrivare ad Haaland. Sullo sfondo restano i rumors dell’interesse del Newcastle mentre è confermata la volontà del PSG di non voler accogliere l’ex Chelsea.

C’è poi la Roma, appunto, che secondo la fonte su segnalata è da considerarsi interessata ma che si è già detta disposta ad assicurarsene le prestazioni in prestito, con diritto di riscatto e senza alcun vincolo di acquisto definitivo. Se esplode, di nuovo, bene, altrimenti Good-Bye o meglio, Adios!