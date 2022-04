Calciomercato Roma, è tempo di bilanci in vista della prossima sessione estiva di trattative. Ecco la decisione sul futuro di El Shaarawy.

La Roma è reduce dalla trasferta vincente in casa della Sampdoria. Tre punti fondamentali per la classifica dei giallorossi, che ora sono al quinto posto in solitaria. Anche nell’ultima gara non c’è stato spazio in campo per Stephan El Shaarawy, il numero 92 non ha totalizzato un minuto neanche da subentrato. Ecco la decisione in casa Roma riguardo il suo futuro, la sessione estiva di calciomercato è sempre più vicina.

La Roma ha sfornato l’ennesima prestazione matura allo stadio Ferraris di Genova. La vittoria di misura con cui i giallorossi si sono imposti sulla Sampdoria di Marco Giampaolo ha mostrato nuovi passi in avanti importanti. Era fondamentale ripartire con la vittoria dopo la sosta nazionali, l’ultima della stagione. Ora il rush finale si accende, con l’andata dei quarti di finale di Conference in vista. Prima dell’impegno in casa del Bodo-Glimt, dove Mourinho vuole cancellare l’incubo della gara del girone, c’è un nuovo scenario di calciomercato da aggiornare in vista della sessione estiva. Ecco cosa succederà tra la Roma e Stephan El Shaarawy, il numero 92 sta trovando sempre meno spazio in campo nelle ultime uscite stagionali.

Calciomercato Roma, la decisione sul futuro di El Shaarawy

Le ultime due gare il faraone le ha vissute da spettatore in panchina. L’ultima apparizione è stata in Conference League, poco più di 35 minuti contro il Vitesse allo stadio Olimpico. L’esterno italo-egiziano ha vissuto una stagione altalenante, l’apice senza alcun dubbio è stato raggiunto col bellissimo gol siglato contro il Sassuolo. Gol in extremis che scatenò Mourinho in una folle corsa sotto la Curva Sud, era la gara numero mille in carriera per lo Special One. Senario ben diverso da quello che si respira in questi giorni intorno al numero 92, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com la società giallorossa ha le idee chiare in vista della sessione estiva. El Shaarawy finirà sul mercato, il suo ingaggio pesa troppo per le casse giallorosse, nel dettaglio l’esterno offensivo percepisce 3,5 milioni di euro, con un accordo a salire fino a 4,5 entro il 2024.