Calciomercato Roma, corsa a tre decisa e firma imminente

L’obiettivo di calciomercato della Roma ha scelto dove giocherà la prossima stagione nonostante le lusinghe di altre squadre

Il futuro non è più un mistero. Il calciomercato della Roma si modifica di continuo in questi giorni e ora fa un ulteriore passo verso il cambiamento. I Friedkin pongono molte aspettative dalle trattative che si svilupperanno in estate dato che nei loro piani c’è la rivoluzione della rosa. Dan e Ryan, infatti, hanno deciso di dare una scossa alla squadra annunciando, tra i corridoi di Trigoria, grandi investimenti e cambiamenti a partire da giugno. Per questo Pinto si sta dando da fare per accontentare tutti.

In primis, come ha già fatto a gennaio, il general manager della Roma ha intenzione di accontentare i giocatori che lasceranno la Capitale. Durante il calciomercato invernale, infatti, il gm portoghese ha tentato di trovare la miglior destinazione per quei calciatori che sono partiti. Poi, ci sono da accontentare Dan e Ryan che vogliono assistere a una grande campagna acquisti, così come i tifosi. Infine, c’è la persona più importante di tutte che ha bisogno di veder realizzati i suoi piani: José Moiurinho. Lo Special One ha già fatto sapere quali sono le caratteristiche giuste che i calciatori devono avere prima di essere acquistati.

Calciomercato Roma, Mazraoui a un passo dal Bayern Monaco

Uno dei calciatori che Pinto ha messo nel mirino è Nouassir Mazraoui. Il terzino destro del’Ajax si libera in estate e su di lui c’è stata una vera e propria corsa in stile Klondike. Secondo quanto riporta Marco Conteiro, il terzino marocchino è pronto a firmare con il Bayern Monaco. Nei giorni scorsi il club bavarese è andato i vantaggio sulle altre concorrenti per l’ormai ex Lancere. Su di lui, infatti, è stata confermata la presenza di Roma e Barcellona. Gli spagnoli, poi, sembravano essere il club in grado di acquistare il calciatore, ma il Bayern Monaco ha messo la freccia e separato tutti con largo anticipo.