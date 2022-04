Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Serie A

Calciomercato Roma, si riaccende una pista in vista della sessione estiva in casa giallorossa. Alle porte il ritorno di fiamma in Serie A.

La Roma è reduce dal felice ritorno in Serie A, archiviata la pratica Sampdoria con una matura vittoria di misura. Giallorossi attesi dall’andata dei quarti di finale della Conference League, giovedì sera in casa del Bodo-Glimt. Mentre le attenzioni sono riservate al campo da gioco nell’immediato, c’è un ritorno di fiamma alle porte in quel di Trigoria.

Il nome che può tornare d’attualità in vista della sessione estiva in casa Roma è quello di Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna. Calciatore olandese classe 1997, il suo profilo era stato già accostato ai giallorossi circa un anno fa. Il suo profilo continua ad essere gradito dalle parti di Trigoria, così come annunciato su Twitter dal giornalista di TeleRadioStereo, Flavio Maria Tassotti. L’olandese ha collezionato finora 66 presenze con la maglia degli emiliani, ed anche ieri sera è stato tra i migliori in campo nella sfida contro il Milan. Centrocampista tuttofare, bravo nel recuperare palloni e nella fase di gioco intermedia. In vista di un completo rinnovamento della zona nevralgica in casa Roma il suo nome potrebbe tornare di stretta attualità, le sirene giallorosse sono pronte a suonare nuovamente sul centrocampista olandese in forza alla squadra emiliana.