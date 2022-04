Calciomercato Roma, agente in Italia e contatti avviati

L’entourage del giocatore è nella Penisola per parlare con alcune squadre tra cui la Roma, in vista del prossimo calciomercato

La Roma continua nella sua striscia positiva di risultati utili. Dall’ultima sconfitta con la Juventus, a inizio gennaio, l’unica volta che i giallorossi si sono dovuti arrendere a un’avversaria è stato contro l’Inter in Coppa Italia. Oltre a quella gara, gli uomini di Mourinho non perdono in campionato da diverse partite e la striscia potrebbe continuare domenica. Nel fine settimana, allo Stadio Olimpico ci sarà la Salernitana in cerca di punti per uscire dalla zona retrocessione, nonostante sembrino già condannati.

Prima dell’incontro con Perotti e compagni, la Roma deve giocare in Norvegia contro il Bodo/Glimt. Una gara non semplice se si pensa al risultato dell’andata nei gironi di Conference League. Abraham e compagni cercheranno di vendicare quel risultato per andare avanti nel torneo. Intanto, mentre José pensa alle gare, Tiago Pinto prepara le trattative per il calciomercato. Un’operazione è stata confermata in queste ore anche da Sky Sport, che vedono il gm giallorosso parlare con gli agenti di un centrocampista. Lo Special One, infatti, vuole migliorare la linea mediana e per questo sta cercando un rinforzo.

Calciomercato Roma, l’agente di Weigl è in Italia: contatti avviati

Un altro calciatore che è nel mirino di Pinto e Mourinho è Julian Weigl, centrocampista del Benfica che il gm conosce bene. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’agente del calciatore tedesco è in Italia per discutere del futuro del suo assistito. Il procuratore dell’ex Dortmund ha avuto modo di parlare con il Milan, mentre oggi nella sua agenda c’è un incontro con la Juventus. Oltre a questi due club, di interessata c’è anche la Roma che, come già detto, vorrebbe migliorare il centrocampo. Mourinho, infatti chiede al Pinto sia qualità che fisicità per avere una spinta inn più in mezzo al campo.