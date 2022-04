Calciomercato Roma, Sky conferma tutto | Contatti col Bayern

L’allenatore della Roma sta pensando al calciatore che potrebbe essere il prossimo acquisto del calciomercato estivo dei giallorossi

Con la testa a giovedì per il Bodo Glimt, José Mourinho e Tiago Pinto pensano anche al calciomercato della Roma. In particolare, i due stanno preparando un colpo che all’allenatore piace parecchio. Nel mirino dello Special One, infatti è finito un centrocampista che ha attirato molto la sua attenzione per diversi motivi. Così, come un qualsiasi cliente interessato, José non perde di vista il suo obiettivo, che potrebbe abbracciare a Trigoria tra circa tre mesi.

Viene confermata, così, dai giornalisti di Sky Sport De, l’esclusiva di Asromalive.it riportata qualche mese fa su queste pagine. Era la fine del 2021, precisamente a novembre, quando veniva lanciata l’indiscrezione della Roma interessata a Marc Roca. Il centrocampista spagnolo gioca con il Bayern Monaco dal 2020 dopo aver fatto prima molta esperienza con l’Espanyol. Le sue prestazioni ne LaLiga hanno attirato l’attenzione dei bavaresi che hanno deciso di acquistare il mediano classe 1996 per circa 10 milioni. Una cifra irrisoria per un talento come Roca, che ora è nel mirino di José Mourinho. Nei piani del portoghese c’è quello di migliorare il centrocampo e lo spagnolo potrebbe essere perfetto per la Roma.

Calciomercato Roma, confermato l’interesse per Roca: contatti col Bayern

Secondo quanto riporta Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport De, la Roma è interessata veramente a Marc Roca. Viene confermata, così, l’esclusiva che Asromalive.it ha riportato a novembre del 2021. Tra i due club, però, non c’è nulla di fatto, ma solo dei contatti. Sullo spagnolo, poi, oltre alla Roma c’è anche il Betis. Anche l’altra squadra di Siviglia è sulla stessa lunghezza d’onda dei giallorossi, ovvero di concreto in mano non hanno nulla. La cessione di Roca, infine, può avvenire solo con una condizione. Lo spagnolo venticinquenne è disposto a lasciare la Baviera solamente a titolo definitivo e non accetterà prestiti.