Totti è scatenato, gol pazzeschi e rimonta incredibile | VIDEO

Totti è scatenato, nel campionato di calcio a 8 l’ex capitano giallorosso firma un poker incredibile per una rimonta pazzesca

Quando c’è la classe, l’età non conta. Mai. Si sa, ovviamente, ma queste le parole le ha rese ancora più credibili Francesco Totti, impegnato ieri contro San Paolo nel campionato di calcio a 8 con la sua squadra. Una rimonta pazzesca firmata da quattro perle dell’ex capitano giallorosso. Ne abbiamo visti di questi gol all’Olimpico e in giro per il Mondo. E la nostalgia alcune volte porta a guardare i video su Youtube. Bene, non bisogna andare indietro nel tempo, basta solamente andare a vedere la squadra di Francesco.

Vi diciamo i minuti dei gol, così, nel video sotto, potete tranquillamente andare avanti e scorrere fin quando non trovate le azioni delle reti che hanno permesso alla squadra dell’ex giallorosso di firmare la rimonta. Allora: minuto della partita 26:14, poi 33:50, poi 43:08 e infine 48:30. Quattro reti splendide, meravigliose. Vedere per credere.

Totti è scatenato, che gol

Quello che ha fatto vedere ieri sera, come detto, dimostra ancora una volta il fatto che Totti ha una classe immensa. Non è mai facile pensare a delle giocate del genere e soprattutto metterle in pratica. E se il primo gol è la specialità della casa direttamente su calcio di punizione, gli altri sono di tecnica, coordinazione e velocità di esecuzione. Quella dei tempi migliori.

Se ieri, infine, vi abbiamo parlato di come i bookmaker quotino un debutto del figlio Cristian entro la fine del prossimo anno, c’è da sottolineare come forse ancora questo Francesco farebbe bene alla Roma, che ha solamente in Abraham l’unico in grado, almeno fino ad ora, di segnare con regolarità. Si sogna, ovviamente. Arriva il momento della parola fine per tutti. Purtroppo, il tempo, non si ferma.