Bodo-Roma, le formazioni ufficiali: fuori un big

Bodo-Roma, ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo: Mourinho ha deciso l’undici per cercare di mettere la qualificazione in discesa

Scelte fatte: José Mourinho ha deciso chi mandare in campo dal primo minuto nella gara di Conference League contro il Bodo. Ci si gioca l’accesso alle semifinali della manifestazione, e allora poco turnover per lo Special One, che vuole realmente arrivare in fondo a questo trofeo. Lo ha detto chiaramente dopo la gara contro il Vitesse.

In campo dal primo minuto ovviamente c’è Pellegrini, che sarà squalificato contro la Salernitana e che quindi domenica non potrà essere in campo. Corretta, ovviamente, questa scelta da parte dell’allenatore portoghese. Come detto mancherà Zaniolo che non è nemmeno partito alla volta della Norvegia, quindi alle spalle di Tammy Abraham ci sarà al fianco del capitano Mkhitaryan. In ogni caso, qui, ci sono tutte le informazioni dove vedere la partita in diretta tv e in streaming questa sera.

Bodo-Roma, le formazioni ufficiali

La decisione più importante riguarda il pacchetto arretrato: Smalling ha deciso di dare un turno di riposo a Smalling, al suo posto gioca Kumbulla. Per il resto le altre scelte sono quelle della vigilia. Solamente l’inglese è rimasto fuori da quella che era la formazione probabile annunciata questa mattina.

Bodo; (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomsom, Espejord, Pellegrino. All.: Knutsen.

Roma(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, S. Olivera, Zalewski; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.