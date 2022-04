Calciomercato Roma, la Juventus prepara il sorpasso per bruciare la concorrenza. Blitz bianconero e contatti avviati per la sessione estiva.

Il calcio europeo è entrato nel rush finale, la Roma tra poche ore scenderà in campo in Norvegia per affrontare il Bodo-Glimt. In attesa del primo atto dei quarti di finale della Conference League, parecchie attenzioni si riversano sul fronte del calciomercato estivo. L’ultimo scenario vede la Juventus in testa in vista di giugno, contatti avviati per il colpo in Serie A.

La Roma è attesa dal primo atto dei quarti di finale della Conference League, questa sera alle ore 21 in casa del Bodo-Glimt. Gara delicata per i giallorossi, che cercano continuità dopo nove risultati utili consecutivi. L’ultima apparizione di Pellegrini e compagni ha mostrato nuovi passi in avanti dal punto di vista della maturità e della solidità di squadra, ora ogni gara assume una valenza importante. A partire da quella di stasera, sarà fondamentale sfornare una prova convincente per non disperdere nel vento quanto di buono visto nell’ultimo periodo. Se le attenzioni nell’immediato sono tutte rivolte al terreno da gioco, c’è un nuovo scenario che anticipa di diverse settimane il prossimo calciomercato estivo. La Juventus mette le basi per superare tutti sulla corsia di destra a giugno.

Calciomercato Roma, blitz della Juventus e contatti avviati

Bianconeri che hanno messo le mani sul difensore più prolifico della Serie A fino a questo momento della stagione. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus è in pole position per aggiudicarsi l’esterno argentino dell’Udinese, Nahuel Molina. L’esterno destro ha castigato anche la Roma, suo il gol dell’1-0 nella sfida poi pareggiata dai giallorossi. Nei giorni scorsi si era paventata l’ipotesi di un interesse proprio della Roma nei suoi confronti, sulla corsia di competenza il solo Rick Karsdorp ha dato finora garanzie adeguate. Si attende un rinforzo sulla fascia dal mercato estivo, ma la pista che porta a Molina appare decisamente in salita. Secondo la rosea infatti la Juve è in pole position, già sono stati avviati i contatti tra le due società bianconere.