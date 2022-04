Calciomercato Roma, giungono conferme sulla rivoluzione alle porte. Pronto ad approfittarne Josè Mourinho, via libera per l’affondo.

La Roma tra poche ore scenderà in campo contro il Bodo-Glimt. In palio il primo atto dei quarti di finale della Conference League, alle ore 21 la sfida sul campo dei norvegesi. In attesa dell’imminente gara c’è un nuovo scenario da registrare sul fronte del calciomercato estivo, la rivoluzione totale è confermata. Mourinho è in agguato, pronto all’affondo immediato per il rinforzo sulla corsia.

La Roma è volata ieri in Norvegia, alle ore 21 la gara d’andata della sfida contro il Bodo-Glimt. Match valido come primo atto dei quarti di finale della Conference League, occasione d’oro per Mourinho di cancellare quanto di brutto visto diversi mesi fa. Era ottobre quando una Roma piena zeppa di riserve, solo Rui Patricio e Ibanez tra i titolari dal primo minuto, venne schiantata proprio dal Bodo con un 6-1 difficile da dimenticare. Era un Bodo diverso ed è un’altra Roma, ma la sfida rimane delicata vista la posta in palio. Non solo il rettangolo da gioco ad occupare lo spazio della cronaca che ruota intorno ai giallorossi, c’è anche tanto interesse verso la prossima sessione di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, rivoluzione totale: via libera Mou

Ancora una volta si guarda in Premier League, dove tornerà senza dubbio all’Arsenal il terzino Maitland-Niles. Il secondo ed ultimo acquisto della sessione invernale è arrivato dal club londinese in prestito secco, finora le sue prestazioni non hanno brillato a sufficienza tanto da rispedirlo diretto in panchina dopo le prime uscite. Resta aperta la caccia al terzino destro, il solo Rick Karsdorp al momento è certo del posto da titolare. Per un inglese che torna in patria, c’è un portoghese che potrebbe fare il percorso inverso. Non è un mistero che tra le piste per la fascia destra del futuro c’è quella che porta direttamente al Manchester United, dove piace Diogo Dalot. Il terzino lusitano, ex Milan, sembra esser destinato a finire sul mercato. Sorte condivisa dall’altro esterno di destra, Aaron Wan-Bissaka, per una vera e propria rivoluzione totale in casa Red Devils. A riportare la notizia è stato il sito Caughtoffside.com .