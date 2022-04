Calciomercato Roma, effetto domino in Serie A

Calciomercato Roma, effetto domino e affare in Serie A: una squadra italiana interessata al calciatore giallorosso

Potrebbe scattare l’affare in Serie A per Tiago Pinto che, a quanto pare, potrebbe anche ascoltare qualche offerta per il difensore. Ovviamente non è in vendita, visto che nell’ultimo periodo ha giocato anche con una certa continuità, ma davanti ad un’offerta che la Roma potrebbe ritenere importante, nessuno è incedibile, lo ha spiegato a chiare lettere il general manager portoghese.

Insomma, qualora Bremer dovesse realmente lasciare il Torino – si era parlato anche della Roma ma al momento è l’Inter la squadra più vicina al difensore brasiliano – la società di Cairo potrebbe decidere di investire una parte del Capitale per prendere Kumbulla, il difensore albanese che la società giallorossa ha preso dal Verona e che ad un certo punto sembrava davvero in uscita. Poi le cose sono cambiate, con un impiego diverso da parte dello Special One, che gli hanno anche fatto guadagnare posizioni nelle gerarchie. Insomma, una svolta.

Calciomercato Roma, il Torino su Kumbulla

Certo, per quanto detto prima non è del tutto deciso il futuro del difensore. Nessuna trattativa è stata ovviamente intavolata – spiega calciomercato.it – ma l’interesse sembra reale in caso di uscita di Bremer. Ora, c’è da dire anche che il brasiliano nonostante abbia firmato il rinnovo fino al 2024 con la società di Cairo appare comunque sulla via d’uscita quasi certa e, allora, non c’è dubbio che tra un paio di mesi quell’interesse reale potrebbe diventare qualcosa di più concreto.

Una possibile operazione della quale ve ne avevamo già parlato noi di ASRL e che quindi trova ulteriori conferme anche in questi giorni. Insomma, un assalto del Torino non è da escludere. Anzi, è assolutamente preventivabile in un momento come questo.