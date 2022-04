Calciomercato Roma, non solo Zaniolo: la Juve prepara altri 30 milioni

I bianconeri hanno messo nel mirino non solo l’attaccante della Roma, ma anche un obiettivo di calciomercato dei giallorossi

La Juventus pensa in grande e prepara il doppio colpo. Sì perché i bianconeri hanno deciso che in estate non faranno di tutto per prendere solo Zaniolo, ma anche un altro calciatore. L’obiettivo di Allegri è quello di rinforzare l’attacco dove ci saranno diverse partenze. Prima su tutti quella di Dybala che non dovrebbe rinnovare il contratto con la Juventus, lasciando Torino a parametro zero in estate. Una conclusione dell’avventura juventina che spalanca le porte al mercato.

In questo contesto centra la Roma perché il primo obiettivo per l’attacco bianconero è Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso in queste ultime giornate è stato fatto riposare da José Mourinho mentre contro la Sampdoria ha accusato un fastidio muscolare. Nulla di grave per Nicolò che, però, dovrà saltare anche la sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt. Nessuna trasferta in Norvegia, quindi, per l’ex Inter, che dovrebbe tornare a disposizione di José contro la Salernitana. Intanto, la gara al Circolo Polare servirà a Tiago Pinto per schiarirsi le idee sul calciomercato. Il gm della Roma, infatti, ha intenzione di rinforzare il reparto offensivo di Mourinho con un colpaccio low cost.

Calciomercato Roma, non solo Zaniolo per la Juve: c’è anche Raspadori

L’assenza di un vice Abraham in rosa sta pesando molto in questa stagione. Le alternative disponibili non hanno mai convinto lo Special One, che spesso si è aggrappato a Felix Afena-Gyan per far rifiatare Tammy. Borja Mayoral è stato ceduto a gennaio, mentre Eldor Shomurodov, ancora in rosa, sembra essere uscito dalle gerarchie del tecnico. Così Tiago Pinto ha pensato a uno dei migliori talenti della Serie A: Giacomo Raspadori del Sassuolo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante neroverde è nel mirino della Juventus che in estate si priverà di diversi attaccanti. Oltre a Dybala, lasceranno la Continassa anche Kean e forse Morata, per cui i bianconeri non sono intenzionati a fare grandi sforzi. Allegri sta preparando un’offerta di 30 milioni per cercare di acquistare Raspadori, dopo aver ottenuto la benedizione del ds del Sassuolo Carnevali.