Roma, infortunio Mancini: l’esito UFFICIALE degli esami svolti

La Roma perde in Norvegia e perde anche i pezzi in vista dei prossimi impegni: arriva l’esito degli esami sull’infortunio di Mancini

Crescono i problemi in casa Roma dopo la trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt. Oltre alle tante lacune mostrate in campo, che hanno portato i giallorossi a perdere 2-1 l’andata dei quarti di finale di Conference League, ci si mettono anche gli infortuni a far preoccupare Mourinho in vista dei prossimi impegni.

Prima la Salernitana in casa e poi il ritorno di Conference League per i giallorossi, che subito dopo saranno impegnati in due big match, prima con il Napoli e poi con l’Inter. A preoccupare Mourinho sono sia le condizioni di Tammy Abraham, che quelle di Gianluca Mancini, uscito al 69′ ieri sera a causa di un problema al ginocchio dopo un contrasto a fondo a campo. Oggi si sono svolti gli esami per capire l’entità dell’infortunio ed è arrivato l’esito.

Roma, infortunio Mancini | Ufficiale: ecco le condizioni

Gli esami a cui è stato sottoposto il difensore ex Atalanta hanno escluso ogni tipo di lesione: sospiro di sollievo, dunque, per José Mourinho, che negli istanti immediatamente successivi al fischio finale della gara con il Bodo aveva esternato tutta la sua preoccupazione, per un infortunio rimediato su quello che il tecnico lusitano aveva definito un “campo di plastica”. Da capire gli eventuali tempi di recupero, in quella che, però, non può non essere considerata un’ottima notizia: nessuna lesione per Mancini, dunque. In occasione della trasferta norvegese, il “Mancio” ha fornito una prestazione di tutto rispetto, riuscendo ad inaridire le trame di gioco avversarie con interventi tempestivi, il più delle volte decisivi.