Roma-Salernitana, emergenza Mourinho: altro titolare ko

L’allenatore giallorosso è in emergenza per Roma-Salernitana, con un altro calciatore indisponibile per infortunio oltre a Mancini e Zaniolo

Scatta l’allarme e suonano le campanelle. José Mourinho perde un altro dei suoi titolari per Roma-Salernitana oltre a Lorenzo Pellegrini. Cominciano a diventare parecchie le assenze scomode per lo Special One che, oltre al centrocampista numero 7 ha perso anche Zaniolo e Mancini. Mentre Pellegrini è stato squalificato contro la Sampdoria dopo aver preso il quinto giallo, il numero 22 è out per infortunio muscolare. Il difensore ex Atalanta, invece, ha dovrebbe dare forfait a causa di un fastidio accusato durante la sfida con il Bodo.

Contro i norvegesi la Roma non è riuscita a giocare bene e a portare a casa la vittoria come sperava alla vigilia. All’Aspmyra Stadion, gli uomini di Mourinho si sono arresi a Espejord e compagni, che sono riusciti a vincere in rimonta. La Roma, infatti, era riuscita a passare in vantaggio grazie alla rete di Pellegrini nel finale di primo tempo. Nei secondi 45′, poi, il Bodo ha trovato due reti fortuite nate da errori individuali, che hanno permesso ai gialloneri di vincere 2-1. Oltre al danno la beffa, poi. Perché alla fine della partita l’allenatore Knutsen ha colpito con un pugno il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos.

Roma-Salernitana, anche Abraham a rischio forfait

Per Mourinho i guai non finiscono qui. Come riporta Sky Sport, anche Tammy Abraham è a rischio forfait per la sfida con la Salernitana. L’attaccante, durante un’azione di gioco contro il Bodo/Glimt, ha stoppato un pallone in malo modo allungandosi con entrambe le gambe. Subito dopo si è accasciato a terra toccandosi l’adduttore della gamba destra. Nonostante l’accaduto, il numero 9 ha deciso di continuare la partita senza richiedere alcun cambio. Probabilmente, sarà stato in quell’occasione che l’attaccante inglese ha accusato il fastidio che potrebbe tenerlo fuori contro il club allenato da Nicola.