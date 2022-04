Roma, video allenamento Spinazzola sui social: la “richiesta” dei tifosi

Roma, sorriso Mourinho: le indicazioni social della società giallorossa lasciano spazio a pochi dubbi. Il rientro sembra più vicino

Giornata di buone notizie per la Roma. Con Mourinho che può sorridere, o almeno lo fa in parte. Sì, perché se da un lato gli accertamenti fatti da Mancini non hanno evidenziato lesioni per il giocatore, dai video che da Trigoria il club dei Friedkin ha postato sui propri canali social, si intravede un altro spiraglio di luce.

Stavolta è Spinazzola quello che si vede in maniera netta con il gruppo. L’esterno ha lavorato in parte con il resto dei compagni. Il terzino è stato impegnato in scatti e tanti cambi di direzione. Il video su Twitter è diventato subito virale, con una richiesta particolare da parte dei tifosi. Ovviamente ci sono anche tanti, tantissimi commenti di emozione per aver rivisto correre senza particolari problemi l’esterno che si è infortunato con la maglia della Nazionale la scorsa estate.

Roma, la “richiesta” dei tifosi

Ovviamente la richiesta è quella di tornare presto in campo. Anche perché la Roma ha realmente bisogno di qualcuno affidabile sulla corsia mancina. Zalewski è ancora troppo giovane – anche se, ovviamene, sta facendo assai bene – mentre Vina non convince più di tanto e anche ieri sera contro il Bodo, quando è entrato in campo, non l’ha fatto nel migliore dei modi.

In ogni caso Spinazzola sarà senza dubbio il primo acquisto della prossima stagione dei giallorossi. La sensazione è che arrivati a questo punto, nessuno voglia minimamente affrettare i tempi anche perché una qualsiasi ricaduta potrebbe essere deleteria al massimo. Si aspetterà che Leo sia al 100% per poi mandarlo in campo. Anche se guardando le immagini di oggi, un debutto stagionale appare decisamente vicino.