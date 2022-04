Calciomercato Roma, via libera per Mou: trovato il sostituto

L’allenatore della Roma può sperare di prendere uno dei suoi pupilli nel prossimo calciomercato. Il sostituto è stato individuato

Grandi notizie per José Moruinho. L’allenatore della Roma può essere felice perché uno dei suoi pupilli si può liberare in estate per il calciomercato. Il portoghese vorrebbe vedere la sua rosa migliorata da Tiago Ponto nei prossimi mesi. I Friedkin, infatti, hanno l’obiettivo di tornare a giocare ad alti livelli e per questo hanno deciso di programmare una rivoluzione della squadra. Questa, oltre a intervenire anche sullo staff dirigenziale, passa inevitabilmente per il calciomercato, in cui è possibile aspettarci diversi investimenti.

Il primo verrà fatto, con molta probabilità, a centrocampo dove Mourinho chiede da tempo un regista. L’arrivo di Sergio Oliveira a gennaio non ha risolto la questione visto che lo stesso Special One ha sottolineato come non svolga quel ruolo. Nonostante questo, però, l’ex Porto è uno dei pochi giocatori in rosa di cui José si sente sicuro di affidare le chiavi del gioco. L’altro calciatore che può svolgere quei compiti nella Roma è Henrikh Mkhitaryan che di professione fa il trequartista. Ultimamente è tornato a lavorare dietro la punta Tammy Abraham, ma per qualche partita ha giocato davanti la difesa.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa punta Bissouma: via libera per Douglas Luiz

Dopo aver digerito la decisone di un obiettivo di calciomercato di firmare per l’Atletico Madrid, il gm della Roma Tiago Pinto ha virato su altri profili. Uno tornato in auge in questi giorni è Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa che potrebbe partire in estate. Secondo quanto riporta Football Insider, i Villans vogliono acquistare Yves Bissouma per migliorare la linea mediana. Centrocampista del Brighton classe 1996, il malese acquistato quattro anni fa per 17 milioni potrebbe chiudere la porta del club a Douglas Luiz che dovrebbe trovare un nuovo club. A questo proposito, Tiago Pinto e Mourinho potrebbero farsi trovare pronti per accogliere il brasiliano nella capitale.