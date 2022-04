Calciomercato Roma, Simeone beffa Pinto: salta tutto

L’allenatore dell’Atletico Madrid ha beffato il general manager della Roma, che in estate dovrà rinunciare all’obiettivo di calciomercato

Domenica la Roma torna in campo con la Salernitana. Dopo la sconfitta in Norvegia contro il Bodo/Glimt, i giallorossi ritornano a giocare in Serie A contro gli uomini di Nicola. Gli amaranto sono con un piede in Serie B, ma da qui alla fine della stagione cercheranno di fare punti per raggiungere una storica salvezza. Il tecnico, è stato scelto proprio per questo motivo. Dopo la parentesi di Colantuno sulla panchina dei campani, la dirigenza ha deciso di rivolgersi a Nicola.

Proprio qualche anno fa, il tecnico della Salernitana, ha centrato una salvezza con il Crotone che al tempo era considerata un vero e proprio miracolo sportivo. Domenica i tentativi di rimanere in Serie A passano per l’Olimpico dove José Mourinho dovrà rinunciare a diversi titolari. Quindi in campo scenderà qualche riserva per cercare di conquistare punti importanti per la qualificazione in Champions League. La gara sarà un banco di prova importante per Mou e Tiago Pinto, che potranno valutare anche le riserve presenti in rosa. E la valutazione sarà fatta anche in ottica mercato.

Calciomercato Roma, Kamara verso l’Atletico Madrid

Uno degli obiettivi del general manager giallorosso è Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia in scadenza a giugno 2022. Sulle sue stracce, però, c’è anche una grande avversaria. Secondo quanto riporta Marca, quotidiano sportivo spagnolo, l’Atletico Madrid è molto vicino a ottenere un accordo con il mediano francese. Simeone, quindi, beffa Tiago Pinto che dovrà depennare uno dei suoi obiettivi per il calciomercato estivo. Kamara firmerà con i rojiblancos nelle prossime settimane e diventerà uno dei primi acquisti della prossima stagione dell’Atletico Madrid, che non dovrà spendere neanche un euro per assicurarsi le sue prestazioni.