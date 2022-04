Calciomercato Roma, addio e ritorno in Serie A: Mou sfida Sarri

Calciomercato Roma, non felicissima la sua esperienza all’estero. Può tornare in Serie A: Mourinho sfida Sarri e non solo.

Sono giorni molto importanti per la squadra giallorossa, attesa da una serie di impegni a dir poco importanti e dai quali potrebbero dipendere i primi bilanci dell’operato di Mourinho . A quasi un anno dal suo ingaggio, i capitolini sono quinti in classifica, a cinque punti dalla zona Champions, e con 90 minuti a disposizione per provare a centrare la terza semifinale europea delle ultime quattro stagioni.

Domani, domenica 10 aprile, scenderà sul prato dell’Olimpico la Salernitana. I campani non hanno da chiedere molto al campionato ma rappresentano comunque un ostacolo da non sottovalutare. Per affrontarli, Mou sembra intenzionato a ponderare delle scelte influenzate anche dalle gare della prossima settimana. Buone e attesissime, inoltre, le notizie da poco giunte sul fronte Spinazzola.

Lasciando che sia il campo a dare la sentenza nelle prossime ore e giorni, riportiamo di seguito un importante aggiornamento relativo al calciomercato. L’importanza dei prossimi impegni non può essere slegato dal fronte acquisti, essendo questi ultimi squisitamente legati anche alle disponibilità economiche che gli approdi finali garantiranno.

Calciomercato Roma, Mourinho sfida Sarri per l’ingaggio di De Paul: le ultime

I profili fin qui seguiti sono tanti e, tra i vari, segnaliamo anche quello di Rodrigo De Paul. Corteggiato da tante squadre di Serie A da almeno un paio di anni a questa parte, l’argentino ha deciso di lasciare l’Udinese per sposare la causa dell’Atletico Madrid. Le sue prestazioni sotto la gestione Simeone non sono state però felicissime. Lo spazio trovato in Liga è a dir poco inferiore rispetto a quello ottenuto con continuità in Italia.

Per tale motivo, secondo Fichajes.net, nei prossimi mesi il numero 5 potrebbe lasciare la capitale spagnola. A lui potrebbero interessarsi proprio le due romane. Da un lato c’è la Lazio di Sarri che secondo il portale iberico potrebbe considerare quest’opzione in vista dello svincolo di Lucas Leiva e della possibile e ricca cessione di Milinkovic-Savic. De Paul piace però anche a Mourinho, soprattutto alla luce del 3-4-3 architettato dallo Special One e all’interno del quale troverebbe spazio in mediana e alle spalle della qualitativa trequarti costituita da Pellegrini e Mkhitaryan.

Gli ingredienti per assistere ad un interessantissimo derby di mercato ci sono tutti ma occhio anche al PSG, da anni pregno di campionissimi argentini e attualmente necessitante di miglioramenti proprio nel reparto centrale di campo.