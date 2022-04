Calciomercato Roma, il Chelsea lascia lo scarto a Josè Mourinho. Ecco il nuovo scenario alle porte in Premier League, cambia tutto.

La Roma è attesa dal ritorno allo stadio Olimpico questo pomeriggio. Alle ore 18 la sfida alla Salernitana di Davide Nicola, compagine campana che occupa l’ultima posizione in Serie A. Giallorossi che vogliono mantenere il quinto posto in solitaria in classifica e prepararsi al meglio in vista della gara di ritorno contro il Bodo-Glimt. In attesa di tornare in campo c’è un nuovo scenario di mercato da riportare dall’Inghilterra, maxi intreccio col Chelsea alle porte.

La squadra giallorossa vuole dimenticare in fretta il passo falso accusato in casa del Bodo-Glimt. La Roma ha ritrovato la sconfitta nell’andata dei quarti di finale della Conference League dopo ben nove risultati utili consecutivi. Questo pomeriggio c’è l’occasione perfetta per dimenticare la sconfitta e prepararsi al meglio in vista del ritorno all’Olimpico contro i norvegesi. Ma non c’è solo il calcio giocato ad occupare i pensieri della cronaca che segue le vicende della squadra di José Mourinho, si anticipano diversi scenari di calciomercato in vista della sessione estiva.

Calciomercato Roma, il Chelsea lascia lo scarto a Mourinho: maxi intreccio

Ancora una volta c’è un intreccio in casa Chelsea alle porte. Dalla squadra londinese Mourinho ha strappato il nuovo numero 9 della Roma, lo straripante Tammy Abraham, ma le attenzioni dello Special One non sembrano finite qui. Il tecnico della Roma è un grande estimatore di un centrocampista di proprietà dei Blues che sta facendo benissimo in prestito al Crystal Palce. Parliamo del 22enne Conor Gallagher, centrocampista tuttofare che sta figurando talmente bene da meritarsi la possibile convocazione in nazionale da parte del ct Southgate. Secondo quanto riportato dal sito Football.london il tecnico del Chelsea Tuchel ha deciso di richiamarlo alla base in vista della prossima stagione. A fargli posto dovrebbe essere Loftus-Cheek, scartato dal club londinese e valutato all’incirca 21 milioni di euro.