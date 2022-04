Roma-Salernitana, carica Smalling: “Serve questo per vincere contro il Bodo”

Roma-Salernitana, carica Smalling: il difensore inglese, match winner, spiega cosa serve per vincere giovedì contro il Bodo

Finita la gara contro la Salernitana, battuta in rimonta, la testa dei giocatori della Roma è andata immediatamente alla sfida da dentro o fuori contro il Bodo in programma giovedì prossimo all’Olimpico. I giallorossi si giocano l’accesso alle semifinali di Conference e devono ribaltare un’altra partita. Si può fare. Si deve fare.

Al termine dei 90′ contro la truppa di Nicola, ai microfoni di Dazn ha parlato anche Smalling: il difensore inglese, con il piattone decisivo sul secondo palo sfruttando al meglio il pallone messo in mezzo da Veretout, ha regalato tre punti pesantissimi alla squadra di Mourinho. Ecco cos’ha detto colui che è diventato uno degli insostituibili di questa squadra mettendosi alle spalle diversi problemi fisici che lo hanno tenuto per troppo tempo ai box.

Roma-Salernitana, carica Smalling in vista del Bodo

Dovevamo prendere i tre punti. Lo abbiamo fatto con carattere anche se eravamo sotto”, ha esordito così Smalling, che poi ha spiegato questa sua rinascita: “L’anno scorso ho avuto un infortunio serio che me lo sono portato dietro per molto tempo – ha sottolineato – e adesso sto lavorando durissimo e sono a disposizione. Oggi era troppo importante vincere”.

Infine, come detto, ecco la carica in vista della gara di giovedì prossimo: “Ci serviva questa vittoria per avere maggiore fiducia in vista di giovedì. Dobbiamo giocare con lo stesso carattere del secondo tempo. E poi con questi tifosi possiamo davvero farcela” ha concluso. Insomma, un Smalling bello carico in vista della partita più importante della stagione. Sperando ovviamente che ce ne possano essere altro ancora più belle e ancora più determinanti. In linea con questo detto con Mourinho, che ha confermato, ovviamente, che l’apporto dell’Olimpico è davvero fondamentale.