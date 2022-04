Calciomercato Roma, irrompe la Juve | Pinto trema

Il general manager della Roma potrebbe perdere uno degli obiettivi di calciomercato, finito nel taccuino di Allegri per la prossima stagione

Una vittoria sofferta, tre punti e ora testa al Bodo. La Roma è uscita vincitrice dalla sfida con la Salernitana di ieri allo Stadio Olimpico. Grazie alle reti di Carles Perez e Chris Smalling, i giallorossi sono riusciti a inanellare l’ennesimo risultato utile consecutivo dall’inizio di gennaio. La sconfitta con la Juventus, infatti, rappresenta l’ultimo insuccesso in campionato. Ora, però, bisogna pensare a giovedì. Tra qualche giorno, infatti, la Roma dovrà tornare a giocare in Conference League contro il Bodo/Glimt.

Dopo la gara di andata, in cui i norvegesi sono riusciti a vincere 2-1, Mourinho deve cercare di tornare sui binari giusti per rimanere in corsa per la coppa europea. La Conference rappresenta uno degli obiettivi di questa stagione per i giallorossi e una vittoria con il Bodo è fondamentale. La gara, poi, è utile anche per Tiago Pinto per preparare il calciomercato della Roma. Nelle fila dei norvegesi, infatti, gioca Ola Solbakken, che piace molto al general manager. Questa, quindi, sarà un’occasione per visualizzarlo da vicino. Intanto, l’ex Benfica sta preparando diverse trattative, con il Chelsea che ha deciso di lasciare un suo giocatore.

Calciomercato Roma, Allegri interessato a Weigl

Per migliorare la linea mediana, Tiago Pinto ha individuato diversi profili che interessano a José. Uno di questi è quello di Julian Weigl, centrocampista tedesco in forza al Benfica. Il ventiseienne potrebbe essere il sostituto perfetto per Bryan Cristante. Secondo Tuttomercatoweb, però, sul centrocampista c’è anche la Juventus, con Massimiliano Allegri che vuole prenderlo per migliorare il centrocampo. Diventa, quindi, una corsa a tre per il tedesco, visto anche l’interesse del Milan. Tiago Pinto vuole portarlo a Roma nella prossima finestra di mercato, come possibile sostituto dell’ex Atalanta