Calciomercato Roma, un gol a partita per il sostituto di Shomurodov

L’attaccante uzbeko non ha mai stregato Mourinho e potrebbe lasciare Roma nel prossimo calciomercato per uno della Championship

Mourinho vuole cambiare il parco attaccanti. Il reparto offensivo della Roma non convince l’allenatore portoghese. Ovviamente, in discussione non c’è Tammy Abraham, che con i suoi 23 gol all’attivo in questa stagione è entrato nei record dei giallorossi. A non convincere il portoghese sono le alternative all’ex Chelsea presenti in rosa, che fino ad ora hanno dimostrato di non poter sostituire l’inglese. Gli unici attaccanti a disposizione, infatti, sono Eldor Shomurodov e Felix Afena-Fyan. I due , infatti, fino ad ora non hanno dato grandi sicurezze.

In particolare l’uzbeko, arrivato in estate per circa 20 milioni dal Genoa. Un prezzo abbastanza alto per un calciatore che non ha mai dimostrato grandi cose in Serie A. Anche se l’esordio i Italia è stato molto buono, 8 gol da prima riserva con i rossoblù, a Roma Eldor non è riuscito ad essere incisivo come sperava. E soprattutto come sperava una parte dei tifosi della Roma, quella fiduciosa. Le prestazioni dell’uszbeko, però, non sono piaciute a Mourinho, che ha ricominciato ad utilizzarlo solo ultimamente, con il calo di prestazioni di Felix Afena-Gyan.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Mitrovic per sostituire Shomurodov

Per sostituire l’attaccante, Mourinho ha pensato di guardarsi intorno e dare mandato a Tiago Pinto di cercare un calciatore. Secondo quanto riporta SerieBNews.com, il general manager della Roma ha messo nel mirino Aleksandar Mitrovic, attaccante del Fulham che attualmente gioca in Championship l seconda serie inglese. La punta serba ha segnato fino a dora 38 reti in 38 partite e potrebbe essere il sostituto perfetto per Eldori Shomurodov. Lo scorso anno i bookmaker inglesi lo davano nella Capitale e ora l’affare potrebbe tornare di moda per Pinto che vuole regalare a Mourinho il sostituto perfetto per Abraham.