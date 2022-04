Calciomercato Roma, prezzo alle stelle e Pinto scioccato

Calciomercato Roma, prezzo alle stelle e Pinto scoccato dalla possibile richiesta. L’obiettivo, a queste condizioni, è impossibile

Usanza delle squadre italiane e non solo è quella di richiedere somme astronomiche per quei giocatori che riescono a disputare una stagione mezza decente e che per ovvi motivi, successivamente, entrano anche nell’orbita delle grandi squadre. Ma quello che viene fuori leggendo il Corriere dello Sport questa mattina è qualcosa che forse non era immaginabile e che Pinto non si aspettava nel momento in cui lo aveva messo nel mirino.

Secondo il quotidiano infatti, per uno di quei centrocampisti che sono entrati anche nei radar della Roma, ci vorrebbero almeno 30 milioni di euro, la precisa metà di quello che potrebbe costare Paredes. Il profilo è quello di Maxime Lopez, che come sottolinea ancora il giornale è nell’orbita dei giallorossi, ma che potrebbe anche entrare in quelle della Lazio, oltre ad avere delle offerte dall’estero che alla fine potrebbero anche fare la differenza.

Calciomercato Roma, la richiesta blocca Pinto

Ovviamente a queste cifre impossibile pensare realmente ad un affare in Serie A. Sì, Maxime Lopez sta dimostrando delle qualità decisamente importanti e potrebbe crescere ancora. L’età è sicuramente dalla parte del calciatore francese, ma da qui a mettere sul piatto 30 milioni ce ne passa.

Insomma, il sogno di poterlo portare agli ordini di José Mourinho potrebbe rimanere tale. Nemmeno in prestito con obbligo di riscatto, con tali condizioni, si può pensare di fare un assalto. Certo, le cose potrebbero cambiare in un certo qual modo sulla quotazione reale del giocatore da qui alla fine del campionato, ma appare anche impossibile che Carnevali possa abbassare le pretese.