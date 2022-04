Calciomercato Roma, irrompe il Napoli e parte l’asta

La Roma sembrerebbe aver puntato il mirino su un gioiello di Serie A, ma a mettere i bastoni tra le ruote a Tiago Pinto sarebbe il Napoli

La stagione di Serie A ormai è agli sgoccioli, con sei giornate rimanenti alla fine. La squadra di Mourinho dovrà cercare di blindare la partecipazione alle competizioni europee, con l’Europa League come obiettivo e il sogno Champions League, anche se la Juventus lontana cinque punti sarà difficile da riprendere.

Nel frattempo si avvicina anche la sessione estiva di calciomercato, con Tiago Pinto già all’opera per colmare le lacune nella rosa di Josè Mourinho. In particolare sembrerebbero servire rinforzi a centrocampo, soprattutto qualora Jordan Veretout dovesse partire. Per questo motivo la Roma sembrerebbe aver messo gli occhi su un gioiellino proprio in Serie A, ma a contenderlo ci sarebbe proprio il Napoli di Luciano Spalletti, avversario della prossima giornata di campionato.

Calciomercato Roma, cresce la concorrenza per Traore: c’è anche il Napoli

La Roma continua a cercare talenti per la prossima stagione e in Serie A sembrerebbe essere cresciuto un vero e proprio gioiello. Questo è Hamed Junior Traore, centrocampista del Sassuolo che in questa stagione ha collezionato 27 presenze con ben 8 gol e 4 assist messi a segno.

Al momento il Sassuolo lo valuterebbe circa 30 milioni e ovviamente sulle sue tracce non ci sarebbe solo la Roma, ma anche il Milan. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, a inserirsi nella corsa al centrocampista ivoriano classe 2000 sarebbe anche il Napoli. Dunque aumenta la concorrenza per quello che sembrerebbe essere la vera rivelazione di questa stagione di Serie A. Parte sin da ora l’asta per Traore, che potrebbe infiammare il calciomercato della Roma e non solo.