Calciomercato Roma, stavolta la richiesta è di Pinto

Il general manager della Roma ha fatto una richiesta ai microfoni di Sky in vista del calciomercato estivo e delle prossime trattative

È cominciata Roma-Bodo/Glimt, la partita più importante della stagione arrivati a questo momento del 2022. Tra poche giornate, infatti, finisce la Serie A con i giallorossi ancora alla rincorsa del quarto posto che significa accesso in Champions League. Fuori dal podio c’è la Juventus, rivale diretta di Mourinho, che ha un vantaggio di 5 punti rispetto ad Abraham e compagni. Da qui alla fine del campionato, però, mancano sei partite non molte, ma abbastanza per castigare qualsiasi passo falso.

Al termine della stagione i Friedkin tireranno le somme di come è stato il primo anno di Mourinho in giallorosso. Dal prossimo anno, però, Dan e Ryan hanno intenzione di fare sul serio e per questo hanno in mente un intervento massiccio sul mercato. L’obiettivo è regalare a José la miglior rosa per affrontare al meglio il suo secondo anno sulla panchina giallorossa. Il progetto con il portoghese dura tre anni e mira a creare una squadra competitiva. Così, tutto passa per Tiago Pinto, che sarà l’artefice del mercato giallrosso.

Calciomercato Roma, Pinto: “Se passiamo non parliamo più di mercato”

Prima della partita Tiago Pinto è stato intervistato ai microfoni di Sky per parlare del mercato. Il general manager giallorosso ha sorpreso tutti facendo lui una richiesta ai giornalisti. Stavolta, infatti, non sono stati i presenti in studio a fare domande al portoghese, ma il contrario. Pinto, infatti, ha chiesto di non parlare più del calciomercato della Roma nei prossimi incontri. Il tutto, però, è avvenuto in un clima sereno fatto di battute e risate. Quella dell’ex Benfica, infatti, è stata una richiesta scherzosa, ma che comunque è stata fatta per scacciare la richiesta di piccoli indizi sulle future trattative dei giallorossi.