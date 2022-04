Calciomercato Roma, scambio in Premier League: arriva il pupillo di Mourinho

Calciomercato Roma, Mourinho potrebbe riabbracciare un profilo scoperto in Premier League e la cui avventura inglese sembra ormai giunta al termine.

Vi abbiamo da poco raccontato di un interessante scambio che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi tra i giallorossi e un altro club di Serie A. Al netto della consapevolezza di dover necessariamente migliorare lo scacchiere di Mourinho, intervenendo in più reparti, Tiago Pinto cercherà anche di allontanare plurimi elementi ormai ai margini del progetto.

Non meraviglino, quindi, eventuali trattative basate sull’inserimento di contropartite tecniche, fondamentali per abbassare le richieste delle altre squadre e al contempo allontanare chi sia ormai più fuori che dentro a quel progetto triennale catalizzato lo scorso 4 maggio dall’ingaggio dello Special One. Reduce da un’esperienza in Premier non proprio felicissima, quest’ultimo è venuto in Italia con l’obiettivo di dimostrare ancora la sua importanza.

Calciomercato Roma, Veretout come pedina di scambio per l’esubero di Antonio Conte

Fondamentale, a tal proposito, la consegna di elementi che ne rispecchino la visione e le idee calcistiche, permettendo lui di poter contare su giocatori con caratteristiche la cui mancanza era sin da subito stata da lui denunciata. Come più volte evidenziato, diverse novità tangeranno il reparto di centrocampo, laddove urge almeno un rincalzo. Qui sono previste però anche diverse uscite, più e meno importanti.

Da qualche mese a questa parte, ad esempio, Veretout non è più quel giocatore ammirato in passato e accolto a Roma con grande entusiasmo. La sua sortita è quasi certa e, stando alle ultime notizie, il francese potrebbe essere coinvolto in un baratto con il Tottenham. A riferirlo è un sito del network de “La Gazzetta dello Sport“. A loro detta, l’ex Viola è stato proposto agli Spurs, in cambio di Japhet Tanganga.

Il terzino destro di Antonio Conte, di cui vi avevamo già parlato, è attualmente infortunato e sarà a disposizione solo a partire dalla prossima pre-season, garantendo, nell’eventualità, una buona alternativa a Rick Karsdorp. Al contempo, lascerebbe Trigoria un giocatore di cui si è tanto discusso in queste settimane e che piace non poco al mister leccese ex Juventus e Inter.