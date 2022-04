Calciomercato Roma, salta l’affare da 7 milioni

Niente da fare per la Roma e per Pinto che perde un obiettivo per la prossima finestra di calciomercato estivo a pochi milioni

Stasera la Roma scende in campo allo Stadio Olimpico contro il Bodo/Glimt. La partita è da dentro o fuori, serve una vittoria per i giallorossi che non vogliono uscire dalla Conference League. Approdare alla semifinale è fondamentale per la stagione giallorossa che punta gran parte dei propri sforzi sulla competizione europea. Un altro obiettivo die giallorossi è l’approdo in Champions League. La Juventus ad oggi dista una manciata di punti e fare bene da qui alla fine della stagione è fondamentale per Mourinho e compagni.

Uno degli obiettivi dei Friedkin, invece, è riformare la squadra in estate mettendo mano al portafoglio per intervenire sul mercato. Il progetto passerà inevitabilmente per Tiago Pinto che, lista alla mano, sta scrutando il mercato per individuare i profili migliori per Mourinho. Lo Special One, infatti, vuole rinforzare il centrocampo grazie all’acquisto di un regista e di un mediano. Sono diversi i profili sulla lista dell’ex Benfica, con uno in particolare che sta per sfumare a causa di alcuni intrecci di mercato. Lo spagnolo Marc Roca interessava molto a Pinto, ma l’affare per l’ex Espanyol si sta allontanando.

Calciomercato Roma, Roca verso il Betis: c’è la luce verde

Secondo quanto riporta todofichajes.com, infatti, il Bayern Monaco ha dato luce verde al Betis per la cessione del centrocampista. Roca non ha avuto molta fortuna con i bavaresi avendo giocato solo 12 partite e vuole rilanciare la sua carriera. La Liga sarebbe la destinazione migliore per l’ex Espanyol, che ha un costo ridotto del cartellino. Il Betis, infatti, dovrebbe spendere circa 7 milioni per prendere il centrocampista. Sfuma, così, uno degli obiettivi di calciomercato della Roma, con Mourinho che dovrà chiedere a Pinto diversi profili.