Calciomercato Roma, doppia missione e assist: Pinto chiude con lo sconto

Calciomercato Roma, piovono conferme. Pinto ha deciso che l’affare si farà. La strategia giallorossa sulla questione

“Ancora non avete visto quello vero” dice il giocatore ai tifosi che lo fermano per strada oppure alle porte di Trigoria. E la sensazione è proprio questa, tranne all’inizio, con un impatto decisamente importante quando ha debuttato, e in qualche altra gara in cui José Mourinho ha deciso di impiegarlo. In poche parole, deve dimostrare davvero di che pasta è fatto.

Intanto si è ripreso una maglia da titolare e il finale di stagione è sicuramente in crescendo. Per questo Tiago Pinto – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina – in sintonia con Mourinho, ovviamente, avrebbe preso una decisione sul futuro di Sergio Oliveira, arrivato a Trigoria nel mercato di gennaio. Il riscatto a quanto pare sarà una formalità. Anche se il gm portoghese cercherà di limare gli accordi presi qualche mese addietro.

Calciomercato Roma, Pinto cerca lo sconto

Con il Porto, nel momento del passaggio di Oliveira in giallorosso, il riscatto del cartellino alla fine dell’anno è stato fissato per 13 milioni di euro. Una cifra importante che il general manager giallorosso cercherà di abbassare. Ma al massimo, come spiegato, verserà nelle casse del club l’intero importo. Ormai una decisione è stata decisamente presa soprattutto pensando a quello che sarà il futuro centrocampo della Roma, con molti elementi che adesso si allenano a Trigoria che dovrebbero svuotare gli armadietti dai propri effetti personali e trovarsi una nuova sistemazione.

Anche sotto l’aspetto numerico della cosa, il riscatto di Oliveira serve a Mourinho per partire da una base. Ha sfilato una maglia a Veretout, mettendolo alla porta, e adesso Sergio ha tutta l’intenzione di tenersela stretta anche il prossimo anno. I dubbi che in alcuni momenti ci sono stati sono stati sciolti dalle ultime prestazioni. E stasera contro il Bodo sarà di nuovo in campo dal primo minuto. Insomma, in poche parole, piovono conferme su quella che era stata l’anticipazione di ieri di calciomercato.it.