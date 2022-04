Roma-Bodo, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi. Mourinho senza dubbi, è come il derby. Le scelte dello Special One

Come il derby. Che come ben si sa è la partita dell’anno nella Capitale. Quella contro il Bodo di stasera all’Olimpico, che vale l’accesso alle semifinali di Conference League, ci si avvicina molto, non solo perché c’è da ribaltare un risultato, ma anche per quello che è successo dopo la partita in Norvegia. Saranno 60mila i cuori giallorossi a spingere gli uomini di José Mourinho. Un inferno per la squadra che in tre occasioni non ha mai perso contro la Roma.

Ed è per questo che lo Special One non ha nessun dubbio di formazione. Le scelte sono state fatte. Da un poco di tempo anche a dire il vero. L’unico dubbio era quello relativo a Mancini, uscito anzitempo nella gara d’andata che però ha recuperato e sarà a disposizione. Quindi in campo dal primo minuto nell’ormai consueta difesa a tre.

Roma-Bodo, le probabili formazioni

A difendere i pali di Rui Patricio ci saranno come detto Mancini, Smalling e Ibanez. C’è ancora qualche piccolo dubbio, ovviamente, sul primo dei tre con Kumbulla che comunque è pronto. Ma la sensazione è che l’ex Atalanta scenderà in campo dal primo minuto. A destra Karsdorp, a sinistra Zalewski. Mentre in mezzo solita diga composta da Cristante e da Sergio Oliveira. Rispetto alla gara contro la Salernitana torna anche capitan Pellegrini, che si piazzerà al fianco di Mkhitaryan e alle spalle di Tammy Abraham. Insomma, la miglior formazione da mandare in campo in questo momento.

La partita, comunque, sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su TV8, e anche in streaming gratis collegandosi al sito TV8.it.

Nel giorno in cui Totti ha rilasciato un’intervista per far capire, ancora una volta, quello che è stato per lui lasciare la Roma, la squadra della Capitale si gioca una fetta di stagione decisamente importante. Chissà se il capitano anche stasera sarà all’Olimpico.