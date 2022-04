Calciomercato Roma, firma per 4 anni: telefonata vincente di Mou

L’allenatore della Roma ha chiamato l’obiettivo di calciomercato convincendolo ad accettare l’offerta dei giallorossi

Quando Mourinho chiama è difficile resistere. Lo Special One ha utilizzato ancora il suo carisma per convincere il prossimo obiettivo di calciomercato della Roma ad accettare il progetto giallorosso. Dalla prossima stagione, infatti, José vorrebbe tornare a giocare con il suo schieramento preferito. Si tratta del 4-2-3-1, che permetterebbe all’ex Real Madrid di abbandonare la difesa a tre. Questa non piace a Mourinho, come ha confermato in una conferenza stampa, e preferirebbe tornare alla difesa a quattro, con tre trequartisti dietro l’unica punta.

Per farlo, però, ha bisogno di intervenire nel mercato tramite Tiago Pinto. Il general manager dell’area sportiva della Roma, ha individuato diversi profili che possono interessare allo Special One. Oltre al regista e a qualche terzino per migliorare la situazione sulle fasce, dove mancano ricambi ai titolari, Pinto ha monitorato anche qualche regista. In particolare piace il profilo di Jessie Lingard. L’inglese, oltre a conoscere bene sia Abraham che Mourinho, rappresenta una vera e propria opportunità di mercato. Dopo aver dato una piccola spinta alla sua carriera al West Ham, è tornato al Manchester United dove, però, non ha mai fatto parte dei piani.

Calciomercato Roma, Lingard pronto a firmare: fondamentale la telefonata di Mourinho

L’inglese, poi, ha una particolarità ossia che il suo contratto che lo lega ai Red Devils scade a giugno del 2022. Tra qualche mese, quindi, l’inglese potrà scegliere una nuova squadra a cui legarsi. Secondo quanto riporta Todofichajes.com, l’attaccante del Manchester United è pronto a firmare un accordo con la Roma. Fondamentale per convincere il giocatore ad abbracciare l’accordo giallorosso è stato Mourinho, che secondo il portale spagnolo ha chiamato personalmente Lingard. Questo, poi, dovrebbe firmare un accordo di quattro anno con opzione per un quinto con la Roma.