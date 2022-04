Calciomercato Roma, 20 milioni per il gioiellino e sfida a Juve e Milan

Calciomercato Roma, i prossimi mesi sono destinati a infiammarsi per i plurimi intrecci tra diverse squadre della nostra Serie A e non solo.

Quella della campagna acquisti è una delle parentesi più amate e al contempo odiate da parte dei tifosi. Voci, indiscrezioni, cessioni e nuovi arrivi fanno da sfondo ai mesi più caldi dell’anno, durante i quali, sovente, si assiste a speranzosi ingaggi ma anche a dolorose sortite.

Basti pensare ai plurimi addii concretizzatisi in casa giallorossa ma anche ai tanti nuovi arrivati che hanno acuito le speranze di una piazza e contribuito alla catalisi di un nuovo percorso, che per almeno altri due anni sarà sotto l’egida di mister José Mourinho.

C’è poi un ulteriore aspetto che acuisce il fascino del mercato, la sfida a distanza tra società rivali per l’ingaggio di nuovi giocatori ma anche le trattative di comune accordo con club calcisticamente ostili agli occhi dei tifosi. Si pensi, ad esempio, alle cessioni di Pjanic o Manolas ma anche all’operazione Spinazzola con la Juventus e a quella Zaniolo con l’Inter.

Calciomercato Roma, guanto di sfida in Serie A per Svanberg: la valutazione del Bologna

Anche nella prossima finestra sono previsti motivi di discussione e confronto, come emerge anche dai primi rumors relativi ai futuri movimenti programmati dalle dirigenze italiane. Queste sono all’unisono consapevoli di dover adottare diversi cambiamenti per migliorare in futuro.

Non dissimile il discorso per Tiago Pinto, atteso da un’estate in cui si farà nuovamente sentire l’ingerenza dell’Arsenal e durante la quale potrebbero essere intavolati discorsi e trattative anche con colleghi del campionato italiano. Questo soprattutto alla luce di quanto riportato da Calciomercatoweb.it. Stando a quanto si legge sul portale, infatti, Mattias Svanberg potrebbe finire al centro di un’importante sfida di mercato.

Sulle tracce del centrocampista del Bologna ci sono infatti Roma, Juventus e Milan, consapevoli dell’importanza dell’ex Malmo, dopo averne ammirato prestazioni e riconosciuto potenzialità durante queste stagioni in terra felsinea. La sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.