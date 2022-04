Calciomercato Roma, svolta e accordo totale per il colpo a zero

Calciomercato Roma, svolta improvvisa e accordo totale per il colpo a parametro zero. Intesa e firma. Il giocatore ha detto sì

Svolta improvvisa – anche perché ieri si parlava di un assalto del Tottenham andato a segno – e accordo totale con il giocatore che avrebbe già detto sì. Insomma, il colpo grosso a parametro zero sfuma sia per Pinto, sia per tutte quelle squadre che ci avevamo messo gli occhi addosso da un poco di tempo.

Secondo todofichajes infatti, Ginter non si muoverà dalla Germania. Il difensore tedesco, in uscita dal Borussia Monchengladbach – non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno, una decisione già comunicata alla società – dovrebbe restare in Bundesliga, facendo il definitivo salto di categoria.

Calciomercato Roma. Ginter ha detto sì

Dovrebbe essere salvo ulteriori, e in questo caso anche clamorosi colpi di scena che appaiono decisamente impossibili arrivati a questo punto – il Bayern Monaco di Nagelsmann la prossima destinazione di un elemento che si è messo in mostra nelle ultime stagioni attirando su di sé l’attenzioni di molti club europei. Anche Pinto ci ha provato, soprattutto pensando ovviamente al possibile colpo senza spendere un euro per il cartellino, ma la concorrenza è stata così tanta che alla fine ad avere la meglio è stata la squadra campione di Germania che in settimana è stata eliminata dal Villarreal anche per delle disattenzioni difensive che sono state carissime. Soprattutto quella a pochi secondi dalla fine che ha permesso alla squadra di Emery di pareggiare e timbrare un passaggio di turno clamoroso.

Insomma, Pinto, qualora volesse trovare un difensore all’altezza della situazione, dovrà guardare verso altri lidi. L’obiettivo Ginter sembra definitivamente sfumato. Anzi, lo è.