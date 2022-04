Napoli-Roma, c’è il ritorno tra i titolari: Mourinho ha deciso

L’allenatore portoghese sta pensando i modificare lo schieramento in vista di Napoli-Roma, per far riposare qualche giocatore

Ieri la Roma ha vinto contro il Bodo/Glimt 4-0. I norvegesi, che sembravano poter fare paura, sono stati affondati da una grande prestazione dei giallorossi che, grazie a Zaniolo hanno calato il poker. Il numero 22, infatti, non giocava dal 20 marzo, il giorno del derby. Nicolò scalpitava dalla voglia di scendere in campo e ha mostrato a Mourinho tutto il suo valore con la prima tripletta della carriera. Il romanista, infatti, è andato a segno con tre gol, uno più bello dell’altro, che hanno segnato il ko tecnico di Solbakken e compagni.

Oltre alla Roma, solo l’Atalanta ha giocato nelle coppe europee, con tutte le alte italiane che sono state eliminate mesi fa. La partita con il Lipsia, però, è stata negativa per Gasperini, che si è arreso ai tedeschi 2-0 abbandonando così l’Europa League. Solo i giallorossi, quindi rimangono in corsa per un titolo continentale e intanto devono pensare anche al campionato. Lunedì, allo Stadio Diego Armando Maradona va in scena Napoli-Roma, con Abraham e compagni che potrebbero accusare un po’ di stanchezza. Per questo Mourinho potrebbe pensare di fare un po’ di turn over.

Napoli-Roma, Tornano Oliveira e Vereout

Avendo giocato di giovedì, la Roma avrà solamente tre giorni pieni per recuperare, la metà rispetto agli uomini di Spalletti che hanno giocato nel fine settimana. Un vantaggio non banale arrivati a questo punto del campionato, con Mourinho che sta pensando di fare qualche cambio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, lo Special One starebbe pensando di far rifiatare il centrocampo, lasciando a riposo qualcuno tra Mkhitaryan, Pellegrini e Cristante. I tre, titolari contro il Bodo/Glimt, potrebbero lasciare il posto ad Oliveira e Veretout, con quest’ultimo che tornerebbe tra i titolari.